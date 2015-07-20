Zekeriya Öz'e tehdit suçundan dava

Eski savcı Zekeriya Öz hakkında, Dubai'de yaptığı tatilin masraflarını kendisinin ödediğine ilişkin belge vermesi için 2 kişiyi tehdit ettiği gerekçesiyle dava açıldı. Öz hakkında açılan davada 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası istendi.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, İstanbul 72. Asliye Ceza Mahkemesince Tayfun Aktaş ve Aytaç Ocaklı hakkında, müştekiler Ali Demirhan ile Halil İbrahim Demirkan'ı tehdit ettiği iddiasıyla dava açıldığı belirtildi. İddianamede, bu davadaki şüphelileri azmettiren kişi olarak "tehdit" suçuna iştirak ettiği iddiasıyla suç tarihinde İstanbul Cumhuriyet Başsavcı vekili, soruşturma sırasında ise Bolu Cumhuriyet Savcısı olarak görev yapan Zekeriya Öz hakkında da ayrıca şikâyette bulunulduğu belirtildi.

HSYK Teftiş Kurulu Başkanlığının da meslekten ihraç edilen Öz hakkındaki bu şikâyet dilekçeleri ile soruşturma dosyasındaki ifade tutanaklarını, yetkili ve görevli Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığına gönderdiği ifade edildi.

Öz'ün azmettirmesiyle Tayfun Aktaş ve Aytaç Ocaklı'nın, Ali Demirhan'dan Dubai masraflarının ödendiğine dair belge vermesi isteğinde bulunduğu belirtilen iddianamede, "istenilen belgede masrafların Zekeriya Öz tarafından ödendiğine ilişkin bildirimde bulunulmasını" talep ettikleri ifade edildi. İddianamede, şunlar ileri sürüldü:

"Tayfun Aktaş ve Aytaç Ocaklı, istedikleri sonucu elde etmek için 'bu işin sonunun kötü olacağı, haklarında soruşturma dosyaları hazırlanacağı, işbirliğine yanaşılmaması halinde kendilerine hayatı zindan edecekleri' şeklinde müştekileri tehdit eyleminde bulunmuşlardır. Hatta yapılan mücadeleyi savaş olarak yorumlayan şüpheliler Aktaş ve Ocaklı, hükümetin düşürüleceğini, yanlış tarafta olduklarını, sonunda durumlarının iyi olmayacağını, istedikleri, belge ve bilgileri vermelerinin doğru olacağını belirterek tehdit eylemini sürdürmüşlerdir. Suç tarihinde Cumhuriyet Başsavcı vekili olarak görev yapan Zekeriya Öz'ün var olduğu tahmin edilen idari ve yargısal gücüne dayanarak yapılan tehdidin müştekiler üzerinde inanılır olmasını sağlamaya çalıştıkları istenilen sonucun sağlanması için Öz'ün talimatı ve yönlendirmesi ile tehdit eyleminde bulundukları sonuç ve kanaatine varılmıştır."

Duruşma, Bakırköy 5. Ağır Ceza Mahkemesinde görülecek.