Zekeriya Öz incelemesi soruşturmaya döndü mü, şimdi ne olacak?

Arzu Yıldız-Ankara

Yolsuzluk iddiasıyla 17 Aralık'ta başlatılan operasyonu yapan bürodan sorumlu eski İstanbul Cumhuriyet Başsavcıvekili Zekeriya Öz ile ilgili basında yer alan iddialarla ilgili görevlendirilen müfettişler inceleme raporunu tamamladı.

Öz hakkında Dubai tatili ile ilgili iddiaların kamuoyuna yansımasının ardından Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) Genel Kurulu'nda inceleme yapılması kararı alınmıştı. İncelemeyi yapması için Deniz Feneri e.V soruşturmasını yürütürken görevden alınan üç savcı ile ilgili incelemeyi yapan müfettiş Vedat Ali Tektaş görevlendirilmişti.

HSYK 3. Daire karar verecek

HSYK kaynakları Savcı Öz hakkında kurul genel sekreterliğine sunulan inceleme raporu ile ilgili şunları söylediler:

“Rapor hazırlanıp genel sekreterliğe sunuldu. Ancak henüz raporla ilgili değerlendirmeyi yapacak olan HSYK 3. Dairesi'ne gönderilmedi. Daire gündemine de alınmadı. Rapor önce HSYK 3. Dairesi'ne gidecek. Orada bulunan 7 üye savcı ile ilgili soruşturmaya geçilmesi yönünde kanaat bildirirse, bu kez dosya HSYK 2. Dairesi'ne gönderilecek. HSYK 2. Dairesi savcı Öz’e hakkındaki iddialara cevap vermesi için raporu ve ekinde bir yazı göndererek savunma yapmasını isteyecek. Bunun akabinde de savcı Öz ile ilgili soruşturma sonuçlanacak. Ancak HSYK 3. Dairesi raporda yer alan bilgilerle ilgili soruşturmaya gerek olmadığı kanaatine varırsa soruşturma aşamasına geçilmeyecek.”

Savcının toplam yurt dışı seyahat sayısı 13

İnceleme raporuna göre Savcı Öz hayatı boyunca 13 yurt dışı seyahat yaptı. Öz’ün yurt dışı seyahatlerine ilişkin tüm giriş-çıkış kayıtlarını sunduğu bildirildi. Yurt dışı seyahatlerinin bir kısmının görev amaçlı olduğu öğrenildi. Suçlamalara dayanak gösterilen Dubai seyahatine ilişkin faturanın, basına yansıdığı gibi 77 bin lira olmadığı kaydedildi. Ancak raporda savcı Öz'e ilişkin iddialar ve tartışılan ilişkilerinin aydınlatılması için soruşturma açılmasının talep edildiği öğrenildi.

Erdoğan 22 kez yurt dışına çıktığını söylemişti

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, 17 Aralık sonrasında gazetecilerle Dolmabahçe’deki çalışma ofisinde bir araya geldiği toplantıda savcı Öz için “Operasyonun başındaki savcı operasyondan önce tam 22 kez yurt dışına çıktı ve bu ziyaretlerin çoğu Dubai’ye” demişti.

Sabah gazetesi ise Öz’ün 36 yurt dışı seyahat yaptığını, Dubai seyahatinin 77 bin lira tutarındaki faturasının da işadamı Ali Ağaoğlu tarafından karşılandığını iddia etmişti.

'İspatlarlarsa istifa ederim'

Öz, Dubai’de yaptığı tatilin harcamalarını Ağaoğlu gurubuna ait bir firma tarafından karşılandığı yönündeki iddialara “Bu çirkin iftiraları ortaya atanlar, iddialarını ispatlayamazsa istifa etsinler. İspatlarlarsa ben istifa ederim” sözleri ile yanıt vermişti.

Müfettiş tartışması

17 Aralık soruşturmasını yürüten savcı Öz ile ilgili incelemyi yapması için HSYK’nın müfettiş Vedat Ali Tektaş’ı görevlendirmesi tartışma yaratmıştı. Yolsuzluk suçlamalarına muhatap olan Almanya bağlantılı Deniz Feneri e.V. soruşturmasını yürüten savcılar Nadi Türkaslan, Mehmet Tamöz ve Abdulvahap Yaren hakkında “evrakta tahrifat ve görevi kötüye kullanma” iddialarının ortaya atıldığı dönemde HSYK olayı araştırması için Başmüfettiş Tektaş’ı görevlendirdi. Tektaş, savcılarla ilgili incelemeyi yürütürken “usul hataları” iddialarıyla eleştirildi. Deniz Feneri e.V ile ilgili soruşturma klasörlerini incelerken teknik takip dosyalarını da mercek altına alan Tektaş hazırladığı raporda haklarında teknik takip kararı bulunanları deşifre ettiği için tartışma konusu oldu.

Tektaş’ın 17 Aralık soruşturmasını yürüten savcılarla ilgili incelemeyi yapmak için görevlendirilmesinin ardından eski Deniz Feneri e.V soruşturmasını yürüten savcılardan Nadi Türkaslan, “Görevini daha önce yerine getirmiş bir kişidir. Böyle olunca nasıl bir performans göstereceğini tahmin etmek zor değil” açıklamasını yaptı. Tektaş’ın hazırladığı rapor üzerine Yargıtay’da yargılanan Deniz Feneri savcıları geçen yıl beraat ettiler.