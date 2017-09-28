Zekeriya Öz, 17-25 Aralık öncesi defalarca ABD Başkonsolosluğu'yla görüşmüş

Fethullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisi firari savcı Zekeriya Öz’ün 17-25 Aralık’tan bir kaç ay önce ABD İstanbul Başkonsolosluğu adına kayıtlı bir numara ile defalarca görüştüğü öne sürüldü.

Sözcü'den Can Özçelik'in haberine göre, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 2013 yılında 17 —25 Aralık'ta düzenlenen operasyonlarla ilgili FETÖ'cü hakim, savcı ve polislerin kimlerden talimat aldığını ortaya çıkarmak için başlattığı soruşturma kapsamında önemli bilgilere ulaşıldı.

Soruşturma kapsamında her bilgiyi en ince ayrıntısına kadar inceleyen savcılık ilk olarak M.T isimli şahsa ulaştı. Yapılan araştırma sonucunda M.T'nin ABD İstanbul Başkonsolosluğu'nda görevli olduğu anlaşıldı. M.T ile ilgili araştırmayı derinleştiren savcılık şahsın İstanbul Adliyesi'nde kullanılan bir telefon numarasıyla yoğun şekilde görüştüğünü tespit etti.

Savcılık, bu numaranın kim tarafından kullanıldığına baktığında ise ilginç bir isme ulaştı. Soruşturma kapsamında yapılan incelemede M.T isimli konsolosluk görevlisinin görüştüğü numaranın o dönem İstanbul Cumhuriyet Başsavcıvekili olarak görev yapan Zekeriya Öz'ün makam odasında kullandığı telefona ait olduğu anlaşıldı.

Adliyedeki makam telefonundan aramış

FETÖ'cü savcı Zekeriya Öz'ün adliyedeki makamından, ABD Başkonsolosluğu'nda görevli bir kişinin üzerine kayıtlı olan ve M.T isimli konsolosluk görevlisi tarafından kullanıldığı düşünülen telefon numarasıyla yaptığı görüşmelerin 17-25 Aralık operasyonlarından bir kaç ay önce gerçekleştirilmesi dikkat çekti.

Görüşmeler tespit edildi

ABD Konsolosluk görevlisi M.T ile Zekeriya Öz arasında yapıldığı düşünülen ilk görüşmenin 23 Eylül 2013 tarihinde ve 2 dakika 16 saniye sürdüğü anlaşıldı. Öz'ün, M.T isimli şahıs ile 1 Ekim 2013'de 3 dakika, 2 Ekim'de 1 dakika 50 saniye, 5 dakika ve 1 dakika 22 saniye, 4 Ekim 2013'te de 2 dakika görüştüğü yapılan soruşturmayla ortaya çıkarıldı.

Yapılan inceleme sonucunda M.T isimli şahsın Zekeriya Öz'ün oğlu Talha Öz adına kayıtlı telefon hattıyla da irtibat kurduğu ortaya çıktı. Talha Öz'e ait olan telefon hattının HTS kayıtları incelendiğinde 8 Ekim 2013'te M.T ile 27 saniye görüşme yapıldığı bilgisine ulaşıldı.