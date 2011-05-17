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Zekeriya Karaman ve Zahit Akman’ın tutuklanması lazım ama...

Almanya Deniz Feneri Hakimi Horst Zimmermann, “İkinci davayı açar açmaz Zekeriya Karaman ve Zahit Akman’ın tutuklanması lazım ama Türkiye onları bize vermeyeceği için dava aç&

17 Mayıs 2011 03:00

T24 - Almanya Deniz Feneri Hakimi Horst Zimmermann, “İkinci davayı açar açmaz Zekeriya Karaman ve Zahit Akman’ın tutuklanması lazım ama Türkiye onları bize vermeyeceği için dava açıp açmama konusunda henüz bir karar vermedik” dedi. Türkiye'de 3 yıl önce başlayan Deniz Feneri soruşturmasında ise hâlâ davaya dönüşmedi. İncelenmesi istenen bağlantılı şirketler ise artık yok.

Deniz Feneri soruşturmasında 3 yıldır dava açılamadı




Almanya Deniz Feneri davasının birincisi, 3 kişinin mahkumiyeti ile sonuçlanmış, ancak kararı açıklayan mahkeme asıl faillerin Kanal 7 Yönetim Kurulu Başkanı Zekeriya Karaman ve RTÜK eski başkanı Zahit Akman olduğunu karar kayıtlarına geçmişti. Daha sonra ise, Frankfurt Savcılığı Karaman ve Akman’ın asıl failler olmakla suçlandığı 2. bir soruşturma daha açmış, soruşturmayı tamamladıktan sonra dava açılması talebiyle Frankfurt 29. Ceza Mahkemesi’ne yollamıştı. Ancak henüz dava açılmadı.

Davanın akıbeti ile ilgili olarak en net açıklama ise, dün Frankfurt 29. Ceza Mahkemesi Başkanı Hakim Horst Zimmermann’dan geldi. Zimmermann şu çok önemli bilgileri verdi:


Bir sonraki adım Karaman ve Akman'ın tutuklanması olmalı

“Frankfurt Savcılığı’nın soruşturma dosyası bize dava açılması talebiyle geldi. Ancak şöyle bir sorun var. Biz eğer davayı açarsak bundan sonraki ilk adım sanıkların tutuklanması olmalı. Yoksa dava açılmasının bir anlamı olmaz."


Uluslarası bülten çıkarmamız ve hemen yakalanmaları lazım

"Sanıkların yakalanması için de uluslararası yakalama bülteni çıkarmamız lazım. Bunu yapmak kolay ama sorun şurda; biz yakalama ve tutuklama kararı çıkarsak bile Türkiye failleri bize vermeyecek."


Türkiye vermeyi kabul etmez

"Türkiye bize, ‘biz sanıkları size teslim edemeyiz, gerekirse biz yaparız yargılamayı.’ diyecek. Bu durumda da sanıkları yakalaması imkan dahilinde olmayan bizim bir dava açmamız anlamsız hale gelecek. Sanıkları tutuklamadan artık ilerleme kaydedemeyiz çünkü."

Dava açıp, açmamaya henüz tam karar vermedik, tartışmaya devam ediyoruz.


Frankfurt savcılığı bizi şikayet edebilir

Şu da var tabii, biz 29. Ceza Mahkemesi olarak dava açmazsak Frankfurt Savcılığı bizi üst mahkemeye şikayet edebilir. Buna hakları var. Dediğim gibi ama; henüz karar vermedik dava açıp açmamaya.”


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