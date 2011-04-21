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ZEKERİYA BEYAZ SERBEST İSTANBUL (A.A)

21 Nisan 2011 18:51

-ZEKERİYA BEYAZ SERBEST  İSTANBUL (A.A) - 21.04.2011 - ''Ergenekon'' soruşturması kapsamında, Özel Yetkili İstanbul Cumhuriyet Savcısı Cihan Kansız tarafından sorgulanan Prof. Dr. Zekeriya Beyaz serbest bırakıldı. Beşiktaş'taki İstanbul Adliyesine sabah saatlerinde gelen Beyaz, ''Ergenekon'' soruşturmasını yürüten Özel Yetkili Cumhuriyet Savcısı Cihan Kansız'a yaklaşık 5 saat süreyle ''şüpheli'' sıfatıyla ifade verdi. İfadesinin alınmasının ardından savcılıkça serbest bırakılan Beyaz, adliye çıkışında basın mensuplarına açıklama yaptı. Beyaz, sorguda 50 sayfalık soru ve cevap sonucunun ortaya çıktığını belirterek, ''Dolayısıyla kanuni, hukuki ve de adaletli bir soru-cevap oldu. Soruşturmanın konusu, 'Ergenekon terör örgütü' ve 'Zirve Yayınevi' çerçevesinde. Bu soruşturma, genelde gizli olması hasebiyle de, konuyla ilgili yapılacak herhangi bir açıklamanın olamayacağı ifade edildi. O nedenle burada daha fazla söyleyeceğim bir şey yok'' dedi. Sorgulamayı yapan Savcı Cihan Kansız ile ilgili de Beyaz, ''Şu kadarını söyleyeyim, Cihan savcı, Cihan Kansız bey, aslında, son derece kanlı canlı bir adam olduğunu gösterdi. Yani adaletli, hakkaniyetli, hukuki, kanuni ve de işine son derece sağlam, ama hakkaniyetten ayrılmayan bir duygu uyandırdı bizde'' ifadelerini kullandı. Basın mensuplarının, ''İsnat edilen suç neydi size?'' diye sorduğu Beyaz, ''Şu anda isnat edilen bir suç yok. Şüpheli olarak sorular yöneltiliyor. Birtakım yazdığım yazılar, misyonerlerle ilgili yazılar, konuşmalar, verdiğim konferanslar, bunlar çerçevesinde sorulardı'' dedi. Kendisine, ''gizli tanık ifadesi doğrultusunda, misyonerler aleyhine yayın yaptığı iddialarına ilişkin soruların sorulup sorulmadığı'' sorulan Beyaz, şunları söyledi: ''Elbette efendim. Şu var, yani ben misyonerlerle ilgili dün de, yani önceki yıllarda da konuşmalar yaptım. Bugün gerektiği zaman da yaparım, yarın da yaparım. Bu Türkiye'nin bir sorunudur, çeşitli sorunlarından biri değil. Misyonerliği kabul etmemek, misyonerlere karşı olmak başka şey, kanun dışı, hukuk dışı, insanlık dışı birtakım cinayetler, benzeri şeyler başka şey. Biz onların dışındayız. Bizim çalışmalarımız tamamen ilmidir, kanunidir, hukukidir ve de dinidir. Bizim çalışmalarımız bu yöndedir. Dolayısıyla, sorulan sorulara da bu türlü cevaplar verdik.'' Zekeriya Beyaz, kendisine ''cemaat yapılanması ve Fethullah Gülen ile ilgili soru sorulup sorulmadığı'' şeklindeki sorulara da, ''Hayır, sorulmadı'' yanıtını verdi. Bu arada, aynı soruşturma kapsamında Beşiktaş'taki İstanbul Adliyesine, Selçuk Üniversitesi öğretim görevlisi Prof. Dr. Şahin Filiz ve Çukurova Üniversitesi öğretim görevlisi Doç. Dr. Kadir Albayrak'ın da geldiği ve bu kişilerin de ifadesinin alınmasına başlandığı öğrenildi.

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