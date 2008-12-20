Zekeriya Beyaz Hoca, DSP'den aday oldu

DSP'nin İstanbul adayları açıklandı. İlahiyatçı Prof. Dr. Zekeriya Beyaz da Esenler Belediye Başkan adayı oldu.



DSP Genel Başkan Yardımcısı Hasan Macit, İstanbul İl Başkanlığı binasında partililer ve belediye başkan adaylarıyla bir basın toplantısı düzenledi.

AKP ve ana muhalefet partisinin "çarşafa dolanarak siyaset yapma" anlayışı içine girdiğini iddia eden Macit, sorunların bu şekilde örtülmeye çalışıldığını söyledi. Macit, "29 Mart yerel seçimlerinde halkımız iktidar ve ana muhalefete kırmızı kart gösterecektir. 29 Mart'ta iktidar ve ana muhalefet ciddi bir oy kaybına uğradığı zaman, erken genel seçim yapmak zorunda kalacaklar. DSP nasıl 29 Mart'ta yerelde iktidar olacaksa o tarihte de genelde de iktidar olacaktır" dedi.

Macit daha sonra, partisinin 16 ilçede belediye başkanlığı seçimine girecek olan adaylarını açıkladı.



Adaylar arasında en ilgi çekeni Prof. Dr. Zekeriya Beyaz, oldu. Beyaz, Esenler İlçesinden aday gösteriydi. Beyaz, Türkiye'nin maddi ve manevi tehlikelerle karşı karşıya olduğu bir dönemde kendisiyle aynı duyguları paylaşan çevresinden teklifler aldığını belirterek, "hayır diyemedim" dedi. Adayların açıklanması sırasında salondaki bir partili, "Esenler'e yazıklar olsun" şeklinde tepkisini dile getirdi. Bu kişinin Esenler'den aday gösterilmeyi beklediği ancak aday gösterilmediğini öğrenince tepki gösterdiği öğrenildi



DSP'nin İstanbul adayları



Beykoz için DSP Beykoz İlçe Başkanı Süha Pekkip, Bayrampaşa için inşaat mühendisi Muharrem Çınar, Beşiktaş için Beşiktaş eski Belediye başkanı Ayfer Atay, Bakırköy için Bakırköy eski Belediye Başkanı Ahmet Bahadırlı, Büyükçekmece için Kumburgaz Belediye Başkanı Dr. Hüseyin Çorbacıoğlu, Çatalca için Durusu Belde Belediye Başkanı Engin Akman, Esenler için Prof. Dr. Zekeriya Beyaz, Eyüp için Ali Haydar Civan, Güngören için eczacı Murat Tülü, Kartal için Pendik Kızılay İdare Müdürü Orhan Nurman, Pendik için eğitim danışmanı Şaban Kansu, Silivri için emekli Hakim Tuğgeneral Nursafa Pandar, Sultanbeyli için inşaat mühendisi Hikmet Demircan, Şişli için Şişli Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül, Şile için Avukat Tülay Yıldız ve Ümraniye için mali müşavir Bayram İğdeli aday gösterildi.

