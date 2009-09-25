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Yaşam

Zekasına güvenen herkes yarışacak

25 Eylül 2009 20:38

Zekasına güvenen herkes yarışacak

Türkiye Zeka Vakfı'nın, insanların düşünme alışkanları ve yeteneklerini geliştirmeye katkıda bulunmak amacıyla düzenlediği Türkiye Zeka Oyunları Yarışması'nın 14'üncüsü başladı.

Türkiye Zeka Vakfı'ndan alınan bilgiye göre “Oyun 2009” adıyle düzenlenen, yaş, cinsiyet ve eğitim gibi sınırlamaların olmadığı yarışma, üç aşamadan oluşuyor. Sayısal ve sözel alanlarda sorulan 10 soru, her yıl olduğu gibi Vakıf Başkanı Emrehan Halıcı tarafından hazırlandı. 

Milli Eğitim Bakanlığı'nın elemIe sınavını tüm ilköğretim okulları ve Bilim Sanat Merkezlerine ulaştırdığı “OYUN 2009” Türkiye 14. Zeka Oyunları Yarışması, 14 yaş altı, 14-21 yaş ve 21 yaş üstü olmak üzere üç kategoride yapılacak.

Milli Eğitim Bakanlığı, ODTÜ, TOBB ve TÜBİTAK tarafından desteklenen “OYUN 2009” Zeka Oyunları
Yarışmasına, Türkiye Zeka Vakfı'nın internet sitesi üzerinden katılmak mümkün.

Yarışmanın ilk elemesi 23 Ekim'de sona erecek. İlk elemeyi başarıyla geçen yarışmacılar önce yarı finale daha sonra da final sınavına katılacak.

Her yıl binlerce kişinin ter döktüğü yarışmanın finalinde, her kategoriden 8, toplam 24 kişi yarışabilecek. Birbirinden ilginç matematik, mantık ve sözel soruların sorulduğu yazılı sınavı, jüri üyeleri önünde yapılan sözlü sınav takip edecek. Yarışmacılara aktüel konular, bilim, sanat, genel kültür ve benzeri alanlarda da sorular yöneltilecek.

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