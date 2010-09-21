-ZEKA YOKSUNU KADIN İDAM EDİLECEK RICHMOND (A.A) - 21.09.2010 - ABD'nin Virginia eyaletinde, eşini ve üvey oğlunu öldürtmekten suçlu bulunan Teresa Lewis adındaki 41 yaşındaki beyaz kadın perşembe günü idam edilecek. Teresa'nın avukatı ve idam cezası karşıtları, ölüm cezasının adaletsiz bir uygulama olduğunu vurgularken, IQ seviyesi 72 gibi düşük bir rakam olan Teresa'nın, zihinsel hastalığın sınırında bulunduğu ve cinayet planlayacak kadar zekası olmadığını savunuyor. Ölüm cezası ile ilgili bilgilendirme merkezinin müdürü Richard Dieter AFP'ye yaptığı açıklamada, "Mesele Teresa'nın kadın olduğu için farklı muameleye maruz kalması meselesi değil. Mesele, Teresa'nın diğer iki suçludan daha az tehlikeli olması ve zihinsel durumunun af gerektirdiği,işlenilen çifte cinayet için sadece onun idam edileceği" diye konuştu. Teresa'nın idam edilmesinin, idam cezasının itibarını daha da kötüleştireceğini belirten Dieter, "Ölüm cezasının Teresa gibi vakalar için icad edildiğini sanmıyorum", ifadesini kullandı. ABD Yüksek Mahkemesi, 2002 yılında zihinsel özürlülerin idamını yasakladı. Ancak Virginia Valisi Bob McDonnell, Teresa'nın af talebini geri çevirdi. Af talebi, bugün Federal Yüksek Mahkeme tarafından değerlendirilecek. ABD'de, cinayeti işleyenlerin yanı sıra, cinayeti azmettiriciler de idam ediliyor, hatta bazı eyaletlerde, cinayetin suç ortağı da ölüm cezasına çarptırılabiliyor. Ülkede idamı bekleyen 3 bin 200 erkek mahkuma karşın, 60 kadın idam edilmeyi bekliyor. İdam cezasının 1976 yılında yeniden yürürlüğe girmesinden bu yana, bin 215 erkek mahkuma karşın 11 kadın mahkum idam edildi. Teksas eyaletinden sonra, en fazla idam cezası uygulanan Virginia'da 30 yıldır hiçbir kadın mahkum idam edilmedi. -AHMEDİNEJAD'TAN TEPKİ- İran Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad, dünyada medyanın, ABD'nin Virginia eyaletinde idam edilmeyi bekleyen Teresa Lewis'in durumu hakkında suskun kalmasını eleştirdi. İran resmi haber ajansı İrna'nın bildirdiğine göre, Ahmedinejad, pazartesi günü ABD'nin New York kentinde Müslüman cemaatinin ileri gelenlerini kabulünde, İran'da zina yaptığı gerekçesiyle idam cezasına çarptırılan Sakine Aştiyani'yi kullanarak İran'a karşı geniş bir kampanya yürüten dünya basınının, aynı hassasiyeti Teresa Lewis'e göstermediğine dikkati çekti. New York'ta BM Genel Kuruluna katılan Ahmedinejad, "Burada bir kadın (Teresa Lewis) idam edilecek ve kimse protesto etmiyor" dedi.