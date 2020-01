Zeid'in tablosu 2 milyon 714 dolara İstinye Park'ın sahibi aldı

Zeid’in ‘Break of the Atom and Vegetal Life’ (Atomun Parçalanışı ve Bitkisel Hayat) adlı eserini rekor fiyata alan işadamının Orjin Grup ve İstinyePark’ın ortaklarından Zafer Yıldırım olduğu açıklandı.

Tablo, 29 Ekim akşamı vergiler dahil 2 milyon 741 bin dolara (yaklaşık 5 milyon 450 bin TL) satılarak, çağdaş Türk resminin en pahalı eseri ünvanını elde etti. Portakal Sanat ve Kültür Evi kurucusu Raffi Portakal, tabloyu Yıldırım'ın aldığını, kendisinin de aracılık yaptığını söyledi.

Portakal, “Alma sebebi de eseri hem çok sevmesi, hem de tekrar aynı topraklara getirme isteği. Tabloyu sergileyip halkla paylaşacak” dedi. Kasımpaşaspor Başkanı da olan Yıldırım, 2012’de de Erol Akyavaş’ın ‘En-el Hak’ tablosunu 2 milyon 780 bin TL’ye satın alarak, o dönemin rekoruna imza atmıştı.

Bu satış işlemiyle ‘Break of the Atom and Vegetal Life’ çağdaş Türk resminin en pahalı eseri olma özelliğini kazandı. Bugüne kadar bu ünvana Erol Akyavaş’ın 2 milyon 900 bin TL’ye satılan ‘Kabe’ adlı yapıtı sahipti. Zeid'in eseri, aynı zamanda Ortadoğulu kadın sanatçılar arasında da en yüksek fiyata satılan yapıt oldu.

Sanatçının oğlu Raad Bin Zeid’in koleksiyonundan müzayedeye giren 1962 tarihli, 210’a 540 santimetre boyutlarındaki tablo, Zeid’in üç yıl önce Londra’da satılan bir eserine ait 1 milyon dolarlık kendi rekorunu da kırdı.