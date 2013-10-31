T24 LogoT24 Logo
Kültür-Sanat

Zeid'in tablosu 2 milyon 714 dolara İstinye Park'ın sahibi aldı

Fahrelnissa Zeid’in ‘Break of the Atom and Vegetal Life’ (Atomun Parçalanışı ve Bitkisel Hayat) adlı eseri Türk resim sanatının en pahalı eseri oldu

31 Ekim 2013 13:50

Zeid’in ‘Break of the Atom and Vegetal Life’ (Atomun Parçalanışı ve Bitkisel Hayat) adlı eserini rekor fiyata alan işadamının Orjin Grup ve İstinyePark’ın ortaklarından Zafer Yıldırım olduğu açıklandı.

Tablo, 29 Ekim akşamı vergiler dahil 2 milyon 741 bin dolara (yaklaşık 5 milyon 450 bin TL) satılarak, çağdaş Türk resminin en pahalı eseri ünvanını elde etti. Portakal Sanat ve Kültür Evi kurucusu Raffi Portakal, tabloyu Yıldırım'ın aldığını, kendisinin de aracılık yaptığını söyledi.

Portakal, “Alma sebebi de eseri hem çok sevmesi, hem de tekrar aynı topraklara getirme isteği. Tabloyu sergileyip halkla paylaşacak” dedi. Kasımpaşaspor Başkanı da olan Yıldırım, 2012’de de Erol Akyavaş’ın ‘En-el Hak’ tablosunu 2 milyon 780 bin TL’ye satın alarak, o dönemin rekoruna imza atmıştı.

Bu satış işlemiyle ‘Break of the Atom and Vegetal Life’ çağdaş Türk resminin en pahalı eseri olma özelliğini kazandı. Bugüne kadar bu ünvana Erol Akyavaş’ın 2 milyon 900 bin TL’ye satılan ‘Kabe’ adlı yapıtı sahipti. Zeid'in eseri, aynı zamanda Ortadoğulu kadın sanatçılar arasında da en yüksek fiyata satılan yapıt oldu.

Sanatçının oğlu Raad Bin Zeid’in koleksiyonundan müzayedeye giren 1962 tarihli, 210’a 540 santimetre boyutlarındaki tablo, Zeid’in üç yıl önce Londra’da satılan bir eserine ait 1 milyon dolarlık kendi rekorunu da kırdı.

ETİKETLER

zeidtabloiş adamıtükistinye parksahibizafer yıldırım

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Kanal İstanbul güzergâhı havadan görüntülendi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

“Yemekhane kartımda para kalmamış sadece bir liram var” paylaşımı yapan...

Erdoğan: Libya'ya peyderpey asker gönderiyoruz; gerekirse Kanal İstanbul'dan da savaş...

İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü, tepki çeken yemekhane kararını iptal etti...

Meteoroloji’den Marmara için fırtına uyarısı: Ağaç ve direk devrilmesine, ulaşımda...

İmamoğlu’ndan Ulaştırma Bakanı’na deniz trafiği  yanıtı: Yeğeni sandalla mı geçti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24