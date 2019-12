'Zehra başını örterse hayır demem'

Bir dönemin hızlı çapkını Kaya Çilingiroğlu artık mazbut bir yaşam sürüyor. “Zaten gece çıkanlar da artık çocuğum yaşında, kiminle eğleneceğim ki?” diyen Çilingiroğlu, golfün hayat tarzını değiştirdiğini belirtiyor. Gazete VAtan'ın yaptığı röportaja göre, eğer isterse 15 gün tüm gazetelerin manşetlerinden inmeyeceğini söyleyecek kadar iddialı olan Çilingiroğlu’na göre evlilik çapkınlığa engel değil ama kendisi hiç yapmamış!



Nasıl bir babasınız, sevginizi gösterir misiniz?



Ooo hem de nasıl. Zehra hâlâ ara sıra benimle yatar. Çok sıkıştırırım, çok öperim, severim. Hiç yüksek sesle konuşmam çocuklarımla. Biraz daha büyüyünce Kaya’yı golfe başlatacağım, o zaman daha çok vakit geçirebileceğiz beraber. Zehra ise golfü sevmedi, voleybol oynuyor.



Anne- babanız çalıştığı için büyürken yalnız kaldınız. O nedenle acaba siz mi istemiyorsunuz Feraye Hanım’ın çalışmasını?



Ailemi suçlamıyorum bu konuda. Çocukluğumda paramız yoktu, kirada oturuyorduk. İmkanları olmadığından fazla vakit geçiremedik. Çünkü annem de babam da doktordu. Feraye’nin çalışmamasının benimle alakası yok. Kendisi televizyon yapımcısıydı. Televizyonların durumu da malum. Bu saatten sonra teklif gelirse tekrar yapımcılık yapar mı bilmiyorum ama kamera önünü tercih eder diye düşünüyorum. Teklif gelir de değerlendirirse sevinirim bile, kadının evde oturmasını tercih etmem.



Oğlunuza babanızın adı olan Kaya ismini verdiniz. Siz de aynı şeyi oğlunuzdan isteyecek misiniz?



O da oğluna Kaya adını verirse sevinirim. Ama bunun için onu zorlamam. Bu benim hayalimdi; “Oğlum olursa babamın adı olan Kaya, kızım olursa babaannemin adı olan Zehra’yı koyacağım” dedim. İkisi de oldu. Ben junior Kaya’yım; oğlum ise, Kaya the third.



18 yaşında evden ayrı yaşamaya başladınız. Çocuklarınızın da ayrılmasını ister misiniz?



Hayır. Çocuklarımı 21 yaşından önce içkili ortamlara bırakmayı düşünmüyorum. 18-21 yaş arasındaki 3 yıl çok önemlidir. Ben yaptım, onlar da yapacak diye bir şey yok. Çocuklarıma hep şunları öğretiyorum: Topluma faydalı işler yapın, saygılı, dürüst olun, dünyaya pozitif bakın ve iyi birer sporcu olun. Kendi yollarını kendileri çizsin istiyorum, ben sadece doğru yolu göstermeye çalışıyorum.



Başbakanımız ısrarla “3 çocuk yapın” diyor. Buna katılıyor musunuz, 2 çocuklu bir baba olarak bir çocuk sahibi olacak mısınız?



Valla imkanı olan 5 çocuk yapsın. Feraye bir düşük yaptı, yoksa onu da doğuracaktı. Bundan sonra da kader kısmet, olursa hayır demem.



Son dönemde basında Zehra’nın boy boy fotoğraflarını görüyoruz. Rahatsız mısınız bu durumdan?



Rahatsızlık duymuyorum ama çok ortada olmasının da ona bir faydası yok. Ama siz kalkıp da İstinyepark’a gidersiniz orada fotoğrafınız çekilir yani.



Hülya Hanım’a uyarıda bulundunuz mu bu konuda?



Hayır. Zaten Zehra daha 11 yaşında, bara falan da gitmiyorlar ki. Ama ileriye dönük olarak bu celebrity (ün) onu rahatsız edebilir. Belli bir yaştan sonra izin vereceğimi sanmıyorum zaten. İnsanların yaptıkları işlerle meşhur olması güzel; onun kızı ya da kocası olmak bir fayda getirmez. Ben tanınmanın hem çok faydasını hem de çok zararını gördüm. İsteyerek de meşhur olmadım; meşhur bir babanın oğluydum, iyi bir sporcuydum, magazin hayatım da oldu. Zaten bizim dönemimizde iki gazete, bir televizyon vardı, gidilecek yer de 3 taneydi. Şimdi değil ki 300 tane yer var gidecek...



Zehra başını örterse hayır demem ama ne gerek var anlamıyorum



Hacca gidecektiniz, gittiniz mi?



Gidemedim. Hac nasip meselesi. Hazır değilsen Allah nasip etmez. Hatta bir kere rezervasyon bile yaptırdım, önüme bir iş çıktı gidemedim. 16 yaşımdan beri Cuma namazlarını kaçırmam, bir zamanlar sabah namazı da kılıyordum. Orucumu da tutarım. Kuran’ı da Türkçe mealinden okudum ama Arapçasından okumak lazım. Zehra’ya seneye Arapça öğrensin, Kuran okusun diye ders aldıracağım.



Kızınızın baş örtüsü takmasını ister misiniz?



Takarsa hayır demem. Gönlümden geçmiyor. Başörtü de görüntü olarak çok şey değil. Kafayı kapatmaya ne gerek var anlamıyorum. Ben değişik tip bir Müslümanım. Şöyle ki, Allah’ın affettiği ve affedemediği şeyler var. İçki içiyorum ve içki de haram. Allah, içki içmemi affedebilir. Ama kul hakkı yersem bunu affetmez. Kafanı örtmedin diye sana büyük bir şey çıkarmayabilir ama hak yemek, dinle dalga geçmek bunlar büyük günahlar. Hiç hak yemedim ve hiç yalan söylemedim bugüne kadar, iş hayatımda tabii.



Hülya Avşar sizin etkinizde kalıp dine daha çok yöneldi mi ya da Feraye Hanım?



Belki etkilenmiştir, bilemem. Biri yanında oruç tutuyorsa, namaz kılıyorsa etkilenmiş olabilirsin. Zaten Hülya dini bütün bir kadındır; Kur-an okur, tespih çeker vs. Feraye ise ben tanıdığımda full oruç tutardı. Dinine çok meraklıdır.



İkoncanları kim, niye merak etsin? Ne özellikleri var?



Her şeyi bu kadar ortada yaşadığınız için pişmanlık duyuyor musunuz?



Yaşamasaydım içimde kalırdı. Yaşadım, gördüm, biliyorum şu anda. Bilgi önemli bir hazine. Dolayısıyla zarar ve fayda gördüğüm tarafları teraziye koyduğumda hangi taraf ağır basar bilmiyorum. Çok tanınmanın, ortada olmanın güzel bir şey olmadığını söyleyebilirim. Şimdiki aklım olsa bu kadar ön planda olmazdım. Basın bir anda kahraman yaratıyor. Bakıyorum şimdi de ikoncanlar var. İkoncanları kim niye merak etsin? Ne özelliği var, hangi özelliği var? İkoncan diye bir şey uydurmuş gidiyorlar.



Peki bu mazbut hayat hep devam mı edecek?



Hayat tarzımı değiştirdim. Golfle birlikte arkadaş çevrem de değişti. Zamanımız golfle geçiyor artık, hep kulüpteyiz. Eve gidene dek saat 21.00 oluyor. O saatten sonra da kimse çıkmak istemiyor. Saat 22.30’da yatıp, sabah da 06.00’da kalkıyorum. Şu andaki tercihim böyle, hayatımdan memnunum. Artık 45 yaşına geldim. Çıksam bile hepsi çocuğum yaşında insanlar, hangisiyle eğleneceğim?



Hülya’yı hiç aldatmadım. Kimseyle tek kare fotoğrafım var mı?



Dinine bu kadar bağlı bir adamla çapkınlık yapmak bağdaşıyor mu?



Bağdaşmıyor. Pişmanlık demeyelim ama yaşadık gördük, onu da biliyoruz artık. Ayrıca çapkınlık yaptığımı da kimse net ispatlamadı! Yan yana kimseyle resmim yok. Eren Talu yakalandığı zaman düşündüm; “Hakkımda bu kadar laf edildi, kimseyle şöyle yan yana bir tane resmim yok” ki

15 yıldır peşimde paparazilerle gezmeme rağmen.



Bu kadar çok çapkınlık yapmadınız mı yani?



O kadar çapkınlık yapmadım, benimkiler büyütüldü tanındığım için. 3 ya da 4 tanedir. İnsanlar neler yapıyor... Ben küçükken de böyleydim, bir yaramazlık yaptığım zaman çok abartılırdı.



Çapkın sıfatının içi boş mu?



Herkes yapıyor, gençlikte yapmışız, kötü bir şey yok ki.



3-4 kez çapkınlık yaptım dediniz. Bunlar evlendikten önce mi sonra mı oldu?



Evlendikten sonra yaptığımı kim görmüş, öyle bir şey yok!



Hülya Avşar’ı aldatmadınız mı yani?



Aldatmadım!



Evlilik çapkınlık yapmaya engel mi?



Evli adamın çapkınlık yapmaması lazım ama engel değil.



Bir dönem Türkiye’nin en popüler erkeğiydiniz. Türkiye’nin en güzel kadınının kocası olarak fazlaca da caziptiniz. Şimdi kadınların ilgisinde azalma var mı?



Hayatımda bana kadınların ilgisi var mı diye hiç takip etmedim. Ben bir yerde oturduğum zaman sağıma soluma bakmam ki.



“Bundan sonra çapkınlık defterimden silindi” demek doğru mu sizin için?



Hiç olmadı ki defterimde. Ben çapkın lafını kabul etmiyorum. Birileriyle yazıldım ama her yazılan doğru değil ki. Hiçbir kadınla konuşmayayım o zaman.



Feraye Tanyolaç’la evlenmeyeceğim deyip geçtiğimiz 19 Şubat’ta evlendiniz. Neden?



Zamanı gelmişti. Beraber olduğum kadınla mutluydum ve çocuk büyüyordu. Evli olmadan çocuk büyütmemin zorluklarını kafamda tartınca böyle bir şey yapmanın gerekli olduğunu gördüm. Millet de çok ilgileniyordu, çocuk rahatsız olacaktı.



AK Parti’den siyasete girebilirim



Siyasete girmeyi düşünüyor musunuz?



Düşünüyorum. Birtakım teklifler zamanında da geldi ama hazır hissetmiyordum. Şimdi olabilir.



Kendinize yakın bulduğunuz parti AKP mi?



Şu an zaten başka parti yok ki, bir tek AK Parti var. Tabii ki yanlışları var ama genelde yaptığı işlerin çok doğru işler olduğunu düşünüyorum.



Eski eşiniz Hülya Avşar’ın Kürt açılımı hakkındaki görüşlerine ne diyorsunuz? Malum mahkemelik oldu...



Takipsizlik kararı verildiğine göre bir suç yok ortada. O kendine göre bir yorum yapmış. Belki Kürt kanı o anda baskın çıktı. Bu işleri bilen de bir insan değildir; öyle çok bilen, konuşan bir insan da değildir. Belki öyle bir yorum yapmadı da çarpıtıldı. Çünkü gazetecilerle bir şey konuşuyorsunuz oradan cımbızla çekilip manşet yapılıyor. Çok dikkatli konuşmak lazım. Belki de isteyerek yaptı bilemiyorum. Kürt halkına Hülya’nın dediği gibi baskı yapıldı mı, onu da oralara gidip görmek lazım. Biz hiçbir zaman Hülya’yla oralara gitmedik, onun da gittiğini sanmıyorum. Neye dayanarak böyle laflar söyledi onu da bilemiyorum. Kürtlerin hakkı yendi mi yenmedi mi, hak var mı? Bu konular hassas konular, bu konularda çok öne çıkmak bence insana fayda getirmez.



Kredi kartı koleksiyonum var müze kuracağım



Koleksiyoner bir tarafınız da var. 1000 model arabanız olduğu doğru mu?



Doğru. Ayrıca kalem, rozet, kredi kartı, metal para ve tablo koleksiyonlarım da var. Biriktirme huyum var, sevdiğim hiçbir şeyi atmam. Bana gelen bir davetiyeyi, ya da güzel bir yazıyı bile hoşuma gittiyse saklarım. Kafamda müze fikri var ama zamanını bilmiyorum. Babamdan kalan eşyaların da sergileneceği bir şeyler yapacağım.



Yüzme, golf derken sporcu kişiliğiniz malum. Kaç madalyanız var?



150 tane madalyam var. Sadece golften 70 tane kupa kazandım. En anlamlı kupam ise 1999 yılında kazandığım Türkiye Golf Şampiyonluğu Kupası.