Zehlendorf'un peşinde olduğu ayakkabı hırsızının bir tilki olduğu ortaya çıktı

T24 Dış Haberler

Almanya'nın başkenti Berlin'in güneybatısında bulunan Zehlendorf mahallesinde bir tilkinin yaklaşık 100 ayakkabı 'çaldığı' ortaya çıktı.

Deutsche Welle'nin aktardığına göre mahallede haftalardır evlerin önünde duran her türden ayakkabı kayboluyordu. Sonunda ayakkabı hırsızının bölge sakinlerinden Christian Meyer yakaladı.

Meyer, sokakta gezerken bir tilkinin ağzında ayakkabıyla koştuğunu gördü. Görgü tanığı, daha sonra tilkinin aldığı ayakkabıların bir bölümünü sakladığı noktayı buldu.

Bulduğu üç çift ayakkabıyı sahibine gerin veren Meyer, henüz kendi ayakkabılarını bulamadı.