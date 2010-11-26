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ZEHİRLİ MANTAR 2 CAN ALDI KALECİK (A.A)

26 Kasım 2010 18:36

-ZEHİRLİ MANTAR 2 CAN ALDI KALECİK (A.A) - 26.11.2010 - Ankara'nın Kalecik ilçesinde yedikleri mantardan zehirlendikleri şüphesiyle hastanede tedavi altına alınan 4 kişiden 2'si hayatını kaybetti. Kurban Bayramı arifesi olan 15 Kasımda ilçenin Hacı köyünde Çamlı ve Karataş ailesine mensup 4 kişi, köy mezarlığına gitti. Mezarlıkta gördükleri mantarları toplayarak evlerinde yiyen Akif ve Ayşe Molla Çamlı ile Fatma ve Abdullah Karataş bayram sabahı kusma ve bulantı şikayetleriyle Ankara İbni Sina Hastanesine kaldırıldı. Tedavi gören 4 kişiden 1 çocuk annesi Ayşe Molla Çamlı ve Abdullah Karataş (78)  hayatını kaybetti. Diğer iki hastanın taburcu olduğu bildirildi.  

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