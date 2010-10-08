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Dünya

ZEHİRLİ KIZIL ÇAMUR TUNA NEHRİNE ULAŞTI BUDAPEŞTE (A.A)

08 Ekim 2010 00:59

-ZEHİRLİ KIZIL ÇAMUR TUNA NEHRİNE ULAŞTI BUDAPEŞTE (A.A) - 07.10.2010 - Macaristan'ın Ajka şehrinde iki gün önce bir alüminyum fabrikasında yaşanan ve çevre felaketine dönüşen kazada, çevreye yayılan kimyasal zehirli kızıl çamurun Tuna nehrine ulaştığı açıklandı. Macaristan Afet Dairesi Sözcüsü Tibor Dobson, kimyasal zehirli kızıl çamurun Marcali nehrindeki tüm canlı varlığın yok olmasına neden olduğunu, Raba ve Tuna nehrinin kurtarılması için adeta seferber olduklarını açıkladı. Zehrin yayıldığı bölge milyonlarca litre sirke ve yüz binlerce ton kireçle kaplanırken, zehirli kızıl çamurun Slovakya-Macaristan sınırındaki Komarom, Parkany şehirlerinde Tuna nehrine ulaştığı ve burada balık ölümlerinin görüldüğü bildirildi. Macar yetkililer, Raba ve Tuna nehrine karışan zehrin derecesinin 10'nun altına indirilmesine çalışıldığını, bunun başarılması halinde zehrin iki nehirde de tehlike yaratmayacağını açıkladılar. Öte yandan Slovakya Çevre Bakanlığı zehirli kızıl çamurun Tuna nehrine karıştığı yerlerde ölçüm yaptırırken, ölçümlerin tehlikeli boyutta olması halinde müdahale edileceğini bildirdi.

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