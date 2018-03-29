Zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırılan üniversite öğrencileri taburcu oldu

Berktuğ ÖNCÜ- Enver Fatih TIKIR/BURSA, (DHA)- BURSA Uludağ Üniversitesi yerleşkesindeki Kredi ve Yurtlar Kurumu\'na (KYK) bağlı Emir Sultan Erkek Öğrenci Yurdu\'nda dün yedikleri akşam yemeğinden zehirlendikleri şüphesiyle hastaneye kaldırılan 148 öğrenci, taburcu edildi.

Uludağ Üniversitesi Görükle Kampüsü\'nde bulunan 1150 öğrenci kapasiteli KYK\'ya bağlı Emir Sultan Erkek Öğrenci Yurdu\'nda kalan öğrencilerden bazıları, dün akşam yemeğinden sonra rahatsızlandı. Mide bulantısı, kusma, yüksek ateş şikayeti görülen öğrenciler, yedikleri tavuktan zehirlendikleri şüphesiyle ambulanslarla UÜ Tıp Fakültesi Hastanesi\'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan öğrenciler, müdahalelerin ardından taburcu edildi.

KYK Bursa İl Müdürü Hüseyin Uysal, \"Yemekten alınan numuneler inceleniyor. Zehirlenmenin büyük bir ihtimalle yenilen tavuktan olduğunu düşünüyoruz. Olayla ilgili idari soruşturma da başlattık\" dedi.



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