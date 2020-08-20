Zehirlenerek hastaneye kaldırılan Rus muhalif lider Navalniy'nin durumu hakkında çelişen açıklamalar

T24 Dış Haberler

Rusya'nın Omsk şehrindeki sağlık yetkilileri bu sabah fenalaşınca içtiği çaydan zehirlendiği şüphesiyle hastaneye kaldırılan muhalif lider Aleksey Navalni'nin sağlık durumu hakkında çelişen açıklamalarda bulundu.

Interfax'ın aktardığına göre Navalni'nin doktorları hastanedeki muhalif liderin durumunun stabil olduğunu söyledi.

Omsk Bölgesel Sağlık Bakanlığı Temsilcili ise Navalni'nin hayati tehlikesi olduğunu ve doktorların hayatını kurtarmaya çalıştığını duyurdu.

Navalni'nin geçen saatlerde komada olduğu açıklanmıştı.

Muhalif liderin sözcüsü Kira Yarmış de Navalni'nin durumunun ciddi ancak stabil olduğunu ifade etti.

Wall Street Journal'ın bir makalesinde 'Putin'in en çok korktuğu adam' olarak nitelendirdiği Navalni, bu sabah hastaneye kaldırıldı. Yarmiş, "Aleksey'in çayına katılan bir şey ile zehirlendiğini düşünüyoruz. Bu sabah içtiği tek şey buydu" dedi ve doktorların zehrin sıcak bir sıvı tarafından hızlıca emildiğini söylediğini aktardı.