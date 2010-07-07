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ZEHİRLENEN ASKERLERDEN 56'SI TABURCU TEKİRDAĞ (A.A)

07 Temmuz 2010 12:13

-ZEHİRLENEN ASKERLERDEN 56'SI TABURCU  TEKİRDAĞ (A.A) - 07.07.2010 - Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde, yedikleri yemekten zehirlenen ve hastanede tedavi altına alınan 75 askerden 56'sı taburcu edildi.  Dün, Çerkezköy 3. Zırhlı Tugay Komutanlığı Orgeneral Zekai Okan Kışlası'nda yedikleri yemekten sonra zehirlenen ve Çerkezköy Devlet Hastanesinde tedavi altına alınan 75 askerden 56'sı taburcu edildi. 19 askerin halen hastanede müşahede altında tutulduğu, sağlık durumlarının ise iyi olduğu öğrenildi. Öte yandan Çerkezköy Belediye Başkanı Ali Ertem, askerleri hastanede ziyaret etti. Ertem, askerlerin tamamının hayati tehlikeyi atlattığını belirterek, ''Hastanede kalan askerlerin mide bulantısı, ishal şikayetinin sürmesi nedeniyle tedbiren hastanede tutuluyor. Askerlerimizin aileleri rahat olsun. Doktorlardan aldığımız bilgilere göre tehlike arz eden bir durum söz konusu değil'' dedi.

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