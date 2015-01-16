Zebraların postu neden siyah-beyaz?

Hayvanlar aleminin en dikkat çekici postlarından birine sahip olan zebraların neden böyle bir kamuflaja sahip olduğu bilim insanlarının cevabını bulamadığı sorular arasında bulunuyordu.

Bazı bilim insanları, aslanlara yem olmamak, bazı biliminsanları da sineklerden kurtulmak için Zebraların böyle bir posta sahip olduğunu düşünüyordu. Ancak Amerika'nın en ciddi eğitim kurumlarından Kaliforniya Üniversitesi-UCLA tarafından yapılan araştırmaya göre zebraların siyah-beyaz postunun nedeni güneş ışınlarından korunmak.

CNN Türk'te yer alan habere göre, Kaliforniya Üniversitesi-UCLA, konuya el atarak aranan yanıtı buldu. UCLA, Afrika'da 29 farklı çevredeki 16 ayrı bölgede inceleme yaptı.

13 Ocak'ta (Journal Royal Society Open Science) isimli dergide yayınlanan araştırma sonuçlarına göre, çizgili gövde, ne aslanlardan ne de böceklerden kurtulmaya yarıyor. Yiyecekleri sindirmeleri diğer hayvanalara göre daha uzun süren zebralar, bu nedenle daha fazla güneş altında kalıyor. "İkonik" çizgiler de, zebraları güneş ışınlarından koruyor.

UCLA'dan, Ekoloji ve Evrimsel Biyoloji Bölümü araştırmacılarından Ren Larison, araştırma sırasında, "Diğer hayvanların da düşmanı var ancak çizgili postları yok, zebralar neden avcılar için çizgilere sahip olmak zorunda? Diğer hayvanlar da böcekler tarafından ısırılıyor, fakat çizgileri yok, neden zebraların böyle desenleri olsun?" gibi soruların yanıtlarını aradıklarını söyledi.

Vücut ısısı için

Araştırmaya göre zebraların desenleri, hayvanların vücut ısılarını düzenlemesine yarıyor. Yani, "ikonik" desenlerin amacı, hayvanı Afrika'nın sıcağından korumak. Hayvanı böyle bir koruma yöntemi bulmaya iten ise sindirim sistemi.

Araştırmacılar, diğer hayvanların da vücut ısılarını düzenlemeye ihtiyaç duyduklarını fakat bu havanların zebralar gibi sindirimi sistemine sahip olmadığını belirtiyor. Zebralar, diğer hayvanlara göre daha az etkili bir sindirim yöntemi izliyor, bu uzun sindirim nedeniyle daha fazla güneş altında kalmak ve beslenmek zorunda kalıyor; çizgiler de hayvanı gün ortasındaki etkili güneşin etkisinden koruyor.

Yeni bir araştırma farklı bir sonuç çıkartana kadar, UCLA'nın zebralara ilişkin araştırmasının sonuçları böyle.