-Zebraların çizgilerinin sırrı çözüldü ANKARA (A.A) - 09.02.2012 - Zebraların karakteristik siyah-beyaz çizgilerinin sırrı sonunda çözüldü. Macaristan ve İsveç'ten bir grup bilim adamı, çizgilerin kan emen sinekleri uzak tuttuğunu ortaya çıkardı. Araştırmaya göre, siyah-beyaz çizgiler ışığı farklı bir biçimde yansıttığı için sineklerin yaklaşmasını da engelliyor. Önce siyah, kahverengi ve beyaz tüylü atları incelediklerini belirten Lund Üniversitesi'nden Susanne Akesson, siyah ve kahverengi atlarda ışığın yatay olarak kutuplaştığını, böylece koyu renkli atların daha çok sinek çektiğini keşfettiklerini açıkladı. Akesson, "Atın koyu renkli postundan yansıyan ışık, yatay düzlemde dalgalar halinde yolculuk ediyor. Bu ışık dalgaları, at sineklerini çekiyor. Beyaz posttan yansıyan ışık ise her düzlemde yolculuk ettiği için sinekleri kaçırıyor" dedi. Sineklerin koyu renk postları tercih ettiğinin keşfedilmesi üzerine zebraları incelemeye başlayan bilim adamları, bir çiftliğe üzerlerine şekerli madde sürülmüş beyaz, siyah ve siyah-beyaz çizgili levhalar yerleştirdiklerini kaydetti. Levhaların üzerine yapışan sinekleri sayan bilim adamları, en az sineğin siyah-beyaz çizgili levhaya konduğunu belirledi. Atsineklerinin tepkisini ölçmek için çiftliklere gerçek at büyüklüğünde, üç boyutlu ve yapışkan bir maddeyle kaplı beyaz, siyah, kahverengi ve siyah-beyaz çizgili modeller yerleştiren bilim adamları, siyah-beyaz çizgili modele sadece birkaç sineğin konduğunu gözlemledi.