Zebraları da parka hapsettiler

Mersin'de bulunan Tarsus Hayvan Parkı'na doğal ortamından koparılan zebralar konuldu.

Büyükşehir Belediyesi Veteriner Hizmetleri Dairesi Başkanı Mehmet Cücük, hapsedilen zebraların parka olan ilgiyi arttırdığını belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Zafer, Gonca ve Yağmur isimli zebralarımız 81’inci tür olarak parkımızda yerini aldı. Anavatanları Afrika olan zebralar büyük ilgi görüyor. Yapılan anketlerde zürafa, fil ve zebra ziyaretçilerimiz tarafından çok isteniyordu. Bunlar içerisinden bu yıl için zebralarımızı aldık. Seneye diğer türleri de almayı hedefliyoruz. Zebralarımız şimdi bir aile olarak geldi ve inşallah sağlıklı bir şekilde burada yaşamını devam ettirip çoğalır. Bundan sonra hedefimiz tür sayımızı daha da artırmak. Ziyaretçi sayımız da geçen yıla oranla yüzde yüz arttı ve şu an 500 bini bulmak üzere. Bu da bizim için mutluluk verici. Vatandaşın talebi de yoğun. Yeni türler görmek istiyorlar ve çalışmalarımız da bu yönde devam edecek. Bir günde ziyaretçi sayısı yaklaşık 2 bin kadar artış gösterdi. Madagaskar Çizgi Filmi’nde görünen bir tür olduğu için özellikle çocuklar tarafında yoğun ilgi görüyor."