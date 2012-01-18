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Dünya

Zebari'den geçmiş olsun telefonu ANKARA (A.A)

18 Ocak 2012 23:05

-Zebari'den geçmiş olsun telefonu ANKARA (A.A) - 18.01.2012 - Irak Dışişleri Bakanı Hoşyar Zebari ve Irak Maliye Bakanı Rafi İsavi, Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu'nu telefonla arayarak, Bağdat'taki Türk Büyükelçiliğine roket atılması dolayısıyla üzüntülerini bildirerek, geçmiş olsun dileklerini iletti. Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre Zebari, Brüksel'de temaslarda bulunan Davutoğlu'nu telefonla arayarak olaydan duyduğu üzüntüyü dile getirdi. Olayın peşini bırakmayacaklarını ve her türlü önlemi alacaklarını kaydeden Zebari, ''diplomatlarınız evlerindedir'' dedi. Geçmiş olsun dilekleri için teşekkür eden Davutoğlu da olayın faillerinin bulunması gerektiğini belirterek, bunun için ikili çerçevede çalışılması temennisini iletti. Davutoğlu'nu arayan Irak Maliye Bakanı Rafi İsavi de geçmiş olsun dileklerini sunarak olay karşısında gösterilen dayanışmaya vurgu yaptı.

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