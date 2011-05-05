-ZEBARİ: BİN LADİN LAYIĞINI BULDU BERLİN (A.A) - 04.05.2011 - Irak Dışişleri Bakanı Hoşyar Zebari, öldürülen El Kaide lideri Usame bin Ladin için ''layığını buldu'' dedi. Zebari, Frankfurter Allgemeine Zeitung gazetesinde yarın yayımlanacak demecinde, ''Ladin bir semboldü, kötülüğün kişileşmiş haliydi. Ölümü teröristlerin moraline karşı ağır bir darbedir, psikolojik etkisi çok büyük olacaktır'' diye konuştu. ''Biz Iraklılar ve ben açıkça, Ladin'in öldürülmesinden memnun olduğumuzu söylüyoruz'' diyen Zebari, ''O bir teröristti ve layığını buldu'' ifadesini kullandı. ABD'nin 2003'teki işgalinden sonra Irak'ta bazı Sünni Arap bölgelerinin kontrolünü ele geçiren El Kaide'nin artık bu ülkede zayıfladığını kaydeden Zebari, ''Terör saldırılarını sürekli olarak düzenleyebilme yeteneğini kaybettiler. Teröristler artık 'kurtarılmış' bölgelerden saldırıya geçemiyor, artık bir saldırı hazırlamak için 1-2 aya ihtiyaç duyuyorlar'' şeklinde konuştu.