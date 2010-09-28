-ZEBARİ: ABD DAHA AKTİF ROL OYNASIN BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (A.A) - 27.09.2010 - Irak Dışişleri Bakanı Hoşyar Zebari, ABD'nin, yeni Irak hükümetinin kurulmasıyla ilgili açmazın çözümü için daha aktif rol oynaması gerektiğini söyledi. Zebari, New York'ta Associated Press ajansıyla yaptığı söyleşide, Irak'ta yaklaşık 7 aydır yeni hükümetin kurulamamasının, ülkeyi siyasi açıdan belirsizlikte bırakmanın yanı sıra ekonomiye de zarar verdiğini belirtti. Hoşyar Zebari, muharip Amerikan askerlerinin ağustos ayı sonunda Irak'tan çekilmelerinin ardından Irak güvenlik güçlerinin sorumluluk aldıklarını kanıtladıklarını, ülkede bir güvenlik boşluğunun olmadığını, hükümetin kurulması konusundaki başarısızlığın ciddi sorunlar yarattığını bildirdi. Zebari, herkesin, bir hükümetin kurulup kurulmayacağını, siyasi açıdan ve güvenlikle ilgili istikrarın sürüp sürmeyeceğini görmek için geride durduğunu belirterek, ABD Başkanı Barack Obama yönetiminin, hükümetin, Iraklıların kendileri tarafından kurulması gerektiğine inandığından bu yönde aktif bir rol üstlenmediğini kaydetti. Irak Dışişleri Bakanı, ABD'nin, Iraklı liderleri görüşmeye, süreci ileri götürmeye teşvik etme rolünün olduğuna güçlü biçimde inandığını ifade ederek, Irak hükümetinin kurulmasında yaşanan gecikmenin, ''önemli bir olumlu sonucu'' olduğunu söyledi ve bu gecikmenin, ''Iraklı liderlerin, yeni Irak'ın, yabancı baskılara, İran'a, ABD'ye, Arap ülkelerine, Türkiye'ye göre hareket etmeyeceğini'' gösterdiğini savundu. Zebari, Iraklıların, kendi gelecekleri hakkında karar vermek, kendi hükümetlerini ve liderlerini kendileri seçmek istediklerini, ancak bunun uzun zaman aldığını, bu nedenle ABD'nin bu açmazın aşılmasına yardım etmek için daha aktif rol oynaması gerektiğini söyledi. Son otuz yıldır savaş, yaptırımlar, işgal ve içerdeki bölünmelerden muzdarip olan ülkesinin, sınırlarının değişmediğinin ve sonunda iç savaş tehlikesinin önlediğinin altını çizen Zebari, ''Irak, tarihinin en tehlikeli dönemi geçirdi. Tüm bu travma ve acıya rağmen, bu ülkenin geleceğine olan umudumuzu kaybetmedik'' dedi. Zebari, yeni hükümeti bekleyen bir diğer zorluğun, idam edilen Irak'ın devrik Devlet Başkanı Saddam Hüseyin döneminin zararları nedeniyle Amerikan vatandaşlarının tazminat taleplerinin ödenmesi için 400 milyon dolara parlamento onayının verilmesi olacağını bildirdi. Irak Dışişleri Bakanı, El Kaide ve Irak İslam Devleti gibi hükümet karşıtlarının hala ülke çapında münferit saldırılarını artırabileceğini kabul ederken, ülkesinin, birkaç yıl öncesine göre çok daha güvenli olduğunu belirtti. Geçmişte Arap dünyasında tecrit edilen Irak'a yönelik bu olumsuz tutumun değiştiğini de ifade eden Zebari, buna örnek olarak, Mısır'ın yeniden büyükelçilik açmasını, Kuveyt'in ülkeye büyükelçi göndermesini ve Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn ile Suriye'nin yakın zamanda Irak ile ilişkileri iyileştirmesini gösterdi.