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ZDF'nin önüne ikinci kez giden Mevlüt Yüksel, Die Welt ve Bild'e de uğradı

"Yöneticiler Angela Merkel'in basın toplantısına gitmiş, gazetenin sadece en fazla haber müdürü oraya gider"

18 Nisan 2016 16:42

Alman kanalı ZDF'nin önünde yaptığı yayınla gündeme gelen A Haber'deki Yaz Boz programının muhabiri Mevlüt Yüksel, yine ZDF'nin önüne gitti. Bu sefer ZDF ile sınırlı kalmayan Yüksel, aynı zamanda Bild ve Die Welt gazetelerinin de önüne gidip görevlilerle görüşmek istedi.

Yüksel'in daha önce yaptığı yayında "gördüğünüz gibi elleri cebinde" şeklinde eleştirdiği kişi Alexander Stock, “Bizimle konuşmadı dahi. Hiçbir şekilde bir görüşme için bize bir soru sormadı” demişti.

Oda TV'nin haberine göre, Yüksel, 6 gün aradan sonra yeniden ZDF önüne gidip görüşme talebinde bulundu. Uzun süre bekleyen Yüksel kimseyle görüşemedi. Sosyal medyada alay konusu olan önceki görüşmeye de değinen Yüksel, kendisini eleştirenlerin "paralelci", "gezici" ve "PKK sempatizanları" olduğunu öne sürdü.

Bild ve Die welt gazetelerinin de önüne giden Yüksel, "ne hikmetse söylediğimiz hiçbir yönetici burada değilmiş. Angela Merkel'in basın toplantısındaymış. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın şikayetleri ile ilgili bir basın toplantısı yapıyormuş. Bununla ilgili tüm üst düzey yöneticiler o toplantıya gitmişler. Bu sizce normal mi bilmiyorum ama, gazetenin sadece en fazla haber müdürü oraya gider" dedi.


 

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