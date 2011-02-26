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ZAZACA SAVUNMA İSTEĞİ KABUL EDİLDİ MERSİN (A.A)

26 Şubat 2011 21:28

-ZAZACA SAVUNMA İSTEĞİ KABUL EDİLDİ MERSİN (A.A) - 26.02.2011 - Mersin'de önceki gün terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 2'si çocuk 4 kişi tutuklandı. Alınan bilgiye göre, önceki gün Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince terör örgütü mensuplarına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 2'si çocuk 4 kişi nöbetçi mahkemeye çıkarıldı.  Şüphelilerden Ebru B, yeterince Türkçe bilmediğini söyleyerek Zazaca savunma yapmak istedi. Mahkemenin talebi kabul etmesi üzerine, adliye karakolunda görevli Zazaca bilen bir polis memuru mahkemece yeminli tercüman olarak kabul edildi. Ebru B. de tercüman aracılığıyla savunmasını Zazaca yaptı.  Sorgulamanın ardından Ebru B ve Özgür E. ile V.Ş ve S.A adlı iki çocuk tutuklandı.

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