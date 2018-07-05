Zaza, Serie A'ya dönüyor

İspanya La Liga ekiplerinden Valencia'da top koşturan Simone Zaza yeniden Serie A'ya dönmeye hazırlanıyor.

İtalyan La Gazzetta Dello Sport'ta yer alan habere göre 27 yaşındaki forvet oyuncusunun, Milan ile her konuda anlaşmaya vardığı bildirildi. Valencia'dan ayrılma kararı alan Zaza'nın kırmızı siyahlılar ile sezon başına 2.5 milyon Euro'dan 4 yıllık sözleşmeye onay verdiği belirtildi. Milan'ın göndermek istediği Kalinic'in Atletıco Madrid'e imza atmasıyla Zaza'nın transferinin resmiyet kazanacağı kaydedildi. Geride bıraktığımız sezon siyah beyazlı forma altında 33 LaLiga karşılaşmasına çıkan Simone Zaza 13 gol atarken, 2 de asist yapma başarısı göstermişti.