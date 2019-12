-ZAZA İLE İLYASOVA KARŞILAŞTI ANKARA (A.A) - 11.11.2010 - Amerikan profesyonel basketbol ligi NBA'e dün akşam oynanan 10 karşılaşmayla devam edildi. Philips Arena'da oynanan maçta, Ersan İlyasovalı Milwaukee Bucks, Zaza Pachulia'nın formasını giydiği Atlanta Hawks'a konuk oldu. Her iki oyuncunun da iyi performans gösterdiği maçı 108-91 ile Bucks kazandı. 17 sayı 10 ribaunt ile ''double double'' yapan Ersan İlyasova takımının galibiyetine büyük katkı sağlarken, Türk pasaportlu Gürcü basketbolcu Zaza, 16 sayı ile Hawks'ın en skorer oyuncusu oldu. Günün bir diğer maçında Orlando ile Utah Jazz karşılaştı. Mehmet Okur'un sakatlığı nedeniyle yine forma giyemediği maçta Jazz, 3. çeyrekte 18 sayı geriye düşmesine rağmen 10 sayı farkla 104-94 galip gelmeyi başardı. Geceye damgasını vuran oyuncu, 30 sayı 14 ribaunt ile ''double double'' yapan Jazz oyuncusu Deron Williams oldu. Jazz, Miami Heat ile oynadığı bir önceki maçı da 22 sayı geriden gelerek kazanmıştı. Toplu sonuçlar şöyle: Atlanta Hawks: 91 - Milwaukee Bucks: 108 Orlando Magic: 94 - Utah Jazz: 104 Washington Wizards: 98 - Houston Rockets: 91 Toronto Raptors: 96 - Charlotte Bobcats: 101 Cleveland Cavaliers: 87 - New Jersey Nets: 95 New York Knicks: 117 - Golden State Warriors: 122 Oklahoma City Thunder: 109 - Philadelphia 765'ers: 103 Memphis Grizzlies: 91 - Dallas Maverics: 106 Sacramento Kings: 89 - Minnesota Timberwolves: 98 San Antonio Spurs: 107 - Los Angeles Clippers: 95