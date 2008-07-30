Zayıflamanın estetik yolları

Fazla kilolardan kurtulmanın yolu sadece vücudu yoran egzersizlerden geçmiyor. Bazen zevk alınan, eğlendiren hobilerle de kilo verilebiliyor.



Fazla kilolardan kurtulmanın yolu sadece vücudu yoran egzersizlerden geçmiyor. Bazen zevk alınan, eğlendiren hobilerle de kilo verebiliyor insan. Bu hobilerin en başında ise kuşkusuz dans geliyor. Bir ileri, bir geri derken sadece bacaklarınız ya da kollarınız çalışmıyor, aynı zamanda tüm vücudunuz hareket ediyor ve kaloriler yavaş yavaş yakılıyor.



Yapılan araştırmalar, dansın sadece eğlence değil, aynı zamanda sağlıklı yaşamın da bir parçası olduğunu ortaya koyuyor. Dans strese iyi gelirken, enerjiyi artırıyor, kasları güçlendiriyor ve vücuttaki koordinasyonu sağlıyor. Dans etmek, yürürken ya da bisiklete binerken harcanan kalori kadar enerji harcatıyor. Kalp krizi riskini düşüren, kan şekerinin dengelenmesini sağlayan dans, kilo kontrolünü de beraberinde getiriyor.



FLÂMENKO

400 kalori

Selüloitlerinizden kurtulmak, kalçalarınızı ve baldırlarınızı sıkılaştırmak istiyorsanız, o zaman Flâmenko tam size göre bir dans olacaktır. Sırt, kol ve bacak kaslarının esnekleşmesini sağlayan bu dans, aynı zamanda ruh sağlığını da koruyor.



SAMBA

400 Kalori

Son günlerin popüler danslarından biri olan ve Latin müziğinin tüm kıvraklığını içinde barındıran samba, oldukça hızlı bir dans türüdür. Tüm vücudun hareket ettiği bu dansta ayakuçlarındaki kaslar, sürekli olarak kontrol altında tutuluyor. Özellikle karın bölgesini eritmek isteyenler için ideal bir dans türü olan samba, belin de incelmesine yardımcı oluyor. Samba dansıyla saatte 400 kalori harcamak mümkün.



TANGO

300 Kalori

Her adımıyla göze hitap eden bir dans olan tangoda, dik durmak en başlıca özelliktir. Özel müzikleriyle, izleyenler kadar dans edenleri de başka dünyalara götüren tangonun içinde, pek çok zor figür bulunur. Bacak kaslarının çalışmasına yardımcı olan bu dans türü ile saatte 300 kalori yakabilirsiniz. Baldırlarla birlikte sırt adalelerini de sıkılaştıran tango, kalçadan, karın bölgesine kadar vücudu formda tutar.



VALS

400 Kalori

Belki bir baloya katılmayacaksınız, fakat vals yaparak balonun en ince prensesi kadar zayıf olabilirsiniz. Küçük adımlarla yapılan bir dans türü olan Valste bacaklar çalışırken, bu dans türü, kalp ve eklemlere de iyi gelir. Bir saat boyunca yapılan vals ile 400 kalori yakabilirsiniz.



MAMBO

300 Kalori

Karayip danslarından biri olan mambo ile de hem eğlenip hem de vücudunuzu forma sokabilirsiniz. Bir saat mambo yaparak 300 kalori yakabilirsiniz. Mamboda, sürekli esneme hareketi yapıldığından bacaklar ve kalça forma girer. Bu dans omuzlar için de yararlı.



SALSA

500 Kalori

Latin danslarından biri olan salsa, rumba ve çaça danslarının karışımından oluşur. Oldukça hareketli bir dans olan salsada bacaklar, kalça ve karın bölgesi çok fazla çalışır. Bu nedenle de salsa yapan biri saatte 500 kaloriye yakın kalori harcar.



SLOW DANS

191 Kalori

Genelde romantik ortamlarda yapılan slow dansla da kalori harcayabilirsiniz. Bir saatte 191 kalori yakabileceğiniz bu dans türünde önemli olan eşinizle olan uyumdur. Karşınızdakinin ayağına basmadığınız ve müziğe kendinizi kaptırdığınız sürece kalori yakabilirsiniz.



ORYANTAL

400 Kalori

Vücudun şekle girmesi için ideal bir dans türü olan oryantalde, kaslar sıkılaşır, gelişir. Kalçaları ve karnı eritmek, omuzları güçlendirmek için etkili bir dans olan oryantal, aynı zamanda solunumu düzeltir, dolaşım sistemine olumlu etki yapar, sırt ağrılarını giderir ve ahenkli yürümenizi sağlar. Gövdenin belden üst kısmında kasların esnekleşmesine yardımcı olan oryantal kol, bacak ve mide kaslarını da güçlendirir. Oryantal ile saatte 400 kalori yakabilirsiniz.



HİP HOP

600 Kalori

Oldukça fazla enerji harcanan bir dans türü olan hip hopta, çalan rap şarkıları eşliğinde çılgınlar gibi eğlenerek kilo verebilirsiniz. Dansçıyı stresten kurtarmanın yanında, bacakları ve kolları çalıştıran bu dans türünde, bir saatte yaklaşık 600 kalori yakmak mümkün.





