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'Zayıflamak için özel bir diyet yapmıyorum, çocuklarımı iki saatte bir emziriyorum'

Wilma Elles: Hamileliğim boyunca aldığım 25 kiloyu 40 günde verdim

29 Ağustos 2015 12:45

"Öyle Bir Geçer Zaman Ki" dizisi ile ün kazanan, kısa bir süre önce de doğum yapan Wilma Elles, "Hamileliğim boyunca 25 kilo aldım. Şimdi doğum öncesi kiloma geri döndüm. Emzirmek çok kilo verdiriyor" dedi.

Hürriyet'ten Sibel Arna'nın haberine göre, ünlü modacı Cengiz Abazoğlu'nun düzenleyeceği "bağımsızlık" defilesinde podyuma çıkacak olan Elles, şunları söyledi:

"Cengiz benim için uyumluluk, yaratıcılık ve insan sevgisi demek. Bu yüzden bebeklerim 40 günlükken onun podyumunda yürümeyi kabul ettim. Hamileliğim boyunca 25 kilo aldım. Beş gün sonra 15 kilosu yoktu. Şimdi doğum öncesi kiloma geri döndüm. Özel bir diyet yapmıyorum, bir tek çocuklarımı iki saatte bir emziriyorum. Emzirmek çok kilo verdiriyor."

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