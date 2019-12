-ZAYIFLAMA KAMPINDA ÖLÜM ANTALYA (A.A) - 24.10.2010 - İstanbul'da yaşayan ve zayıflamak amacıyla Antalya Duacı'daki klinik otele yerleşen 143 kilo ağırlığındaki Kamil Can Koşar, başladığı diyet programının 5'inci gününde rahatsızlanarak yaşamını yitirdi. Alınan bilgiye göre, merkeze bağlı Duacı köyünde bulunan bir klinik otele yerleşen 35 yaşındaki Kamil Can Koşar, otelin lobisinde rahatsızlandı. Koşar, klinik oteldeki uzman doktorların ve olay yerine gelen 112 ambulans ekiplerinin müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Koşar'ın ölüm nedeni ile ilgili jandarma tarafından soruşturma başlatılırken, Koşar'ın ailesinin klinik otelde zayıflama programında ilaç kullanıldığını iddia ettikleri ve klinik otel yöneticileri hakkında şikayette bulundukları öğrenildi. Koşar'ın cenazesi, otopsi yapılması için Antalya Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı. Sözkonusu klinik hastanenin Yönetim Kurulu Başkanı Kazım Doğan, ''Kamil Can Koşar'ın ailesinin, diyet programında ilaç kullandıklarına yönelik iddialarının doğru olmadığını'' savundu. 17 Ekim'de otele giriş yapan Koşar'ın normal diyet programı uygulanmasını istediğini, ilgili uzmanlarla gerekli tüm testleri uyguladıktan sonra diyet uzmanının bir program hazırladığını kaydeden Doğan, ''5 gündür program uygulanıyordu. Kamil Can Koşar, dün midesinin ve göğsünün ağrıdığını söyledi. Tam teşekküllü sağlık ünitemizde tüm testler yapıldı. Hiç bir olumuz bulguya da rastlanmadı'' dedi. Koşar'ın yalnızca mide hapı kullandığını ve daha sonra kendini iyi hissettiğini söylediğini anlatan Doğan, şöyle konuştu: ''Bu sabah kahvaltıdan sonra iyi olduğunu söylemiş. Restorandan çıkıp lobiye geçtiğinde diğer misafirlerin yanındayken yığılıp kalmış. Eşim bir dakika içerisinde müdahalede bulundu. Tansiyon ve nabız alamamış. 112 ambulans ekipleri de geldi ve 50 dakikalık müdahale yapıldı, ama ne yazık ki yaşatamadık. Bu ani bir ölümdür. Ani ölümlerde vakanın çok kilolu olması handikaptır. Biz de çok üzgünüz. İlaçlı bir diyet programı kesinlikle yapmıyoruz. Program uygulanan misafirlerimiz tansiyon, kalp ya da şeker ilacı kullanıyorlarsa, ilaçlar programla birlikte yeniden düzenleniyor. Bu olayda muhtemelen kalp krizi ön planda. Biz de otopsi yapılmasını istedik.'' Kamil Can Koşar'ın ailesinin acılı olması nedeniyle ilaç kullandıkları yönünde iddiaları dile getirdiklerini savunan Doğan, soruşturma kapsamında jandarmaya ifade verdiklerini de söyledi. Kazım Doğan, ''Karı koca hekimiz. Yaşam kalitesini yükseltmeye yönelik insanlara rehabilite yürütüyoruz. İnsanları zorlamıyoruz. Ölen misafirimizi tıbbi açıdan da çok ciddi takibe almıştık'' dedi.