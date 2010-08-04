Zayıflama ilacı internette

T24 - Kastamonu’nun Çatalzeytin ilçesinde yaklaşık 2 ay önce karın ağrısı, ishal ve kusma şikayetleri sonrası tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden 23 yaşındaki Nilay Dinçer’in kullandığı "Pepper Time" (kırmızı biber hapı) isimli zayıflama ilacı, Sağlık Bakanlığı tarafından toplatıldı.



Edinilen bilgiye göre, evli ve bir çocuk annesi Nilay Dinçer’in rahatsızlanarak özel bir hastanede tedavi altına alınması ve bir süre sonra da hayatını kaybetmesi üzerine inceleme başlatan Kastamonu İl Sağlık Müdürlüğü, hastanın teşhis, tedavi ve ölümü sürecini mercek altına aldı.



Bu arada soruşturma başlatan Sağlık Bakanlığı da genç kadının hastaneye başvurduğu andan itibaren kullandığı ilaçlar, yapılan tetkikler ve düzenlenen raporları İl Sağlık Müdürlüğünden talep etti. Genç kadının yapılan tahlillerinde bağırsaklarının tahrip olduğu bilgisine ulaşan yetkililer, Dinçer’in bir süre önce zayıflama hapı kullandığı bilgisine ulaşarak söz konusu ilaçla ilgili çalışma başlattı.



Yapılan inceleme sonrası Dinçer’in kullandığı "Pepper Time" (kırmızı biber hapı) isimli zayıflama ilacının "sibutramin" etken maddesi içerdiği belirlendi. Bunun üzerine Sağlık Bakanlığı Türkiye genelinde tüm eczanelerde satışı yapılan ilacı toplattı.





Gerekli raporu Sağlık Bakanılığı'na gönderdik



Kastamonu İl Sağlık Müdürü Dr. Yusuf Öztürk AA muhabirine yaptığı açıklamada, olayla ilgili başlatılan soruşturma çerçevesinde Nilay Dinçer ile ilgili tüm tetkik ve raporların Sağlık Bakanlığına gönderildiğini söyledi.



Hastanın kullandığı zayıflama ilacıyla ilgili bakanlığın çalışmalarını sürdürdüğünü kaydeden Öztürk, "Şu an için Nilay Dinçer’in ölüm sebebinin bu ya da başka bir ilaçtan olduğunu söylemememiz kesinlikle mümkün değil" dedi.





'Sibutramin' etken maddesi içeren 9 ilaç daha piyasada



Öte yandan Sağlık Bakanlığı yetkilileri, şu anda piyasada bulunan zayıflama ilaçlarından sadece birinin ruhsatlı olduğunu, bunun dışında ilaca benzeyen 3 ayrı markanın da ara ürün olarak satıldığını bildirdi.



Daha önce izin verilmiş bazı zayıflama ilaçlarının "sibutramin" etken maddesi içerdiği için bir süre önce ruhsatlarının askıya alındığını belirten yetkililer, söz konusu ilaçların bu nedenle piyasada bulunmadığı bilgisini verdi.



Yetkililer, yapılan incelemelerde piyasada Tarım ve Köyişleri Bakanlığının onayı ile satılan 9 çeşit ürünün de incelemeye alındığını bildirerek, söz konusu zayıflama ilaçlarında da "sibutramin" etken maddesine rastlanıldığının altını çizdi. Bu ilaçlardan ikisinin halk arasında "biber hapı" olarak bilinen zayıflama kapsüllerinden olduğunu vurgulayan Sağlık Bakanlığı yetkilileri, bu hapların zararları konusunda Tarım ve Köyişleri Bakanlığını da uyardı.



Bu arada çoğunluğu Çin malı olduğu bildirilen zayıflama haplarının halen birçok eczanede satıldığı saptandı.





Toplatılan ilaç internetten satılıyor



Öte yandan Sağlık Bakanlığının toplattığı ve dağıtımını yasakladığı zayıflama ilacı "Pepper Time"ın halen bazı internet sitelerinde satıldığı belirlendi.



Yapılan araştırmada, Birçok internet sitesi üzerinden serbestçe satılan zayıflama ilacının sipariş üzerine kutusu 49 liradan istenilen adrese gönderildiği ortaya çıktı. "İster zayıflayın, ister ideal kilonuzu koruyun" sloganıyla satılan ilaçla ilgili bazı kullanıcıların olumlu sonuçlar aldığına dair yazdıkları yorumlar da dikkat çekti.





