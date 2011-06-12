-ZAVİYE'DEKİ ÇATIŞMALARDA 13 KİŞİ ÖLDÜ CEZAYİR (A.A) - 12.06.2011 - Libya'da hükümet güçleriyle çatışan muhaliflerin bir sözcüsü, Zaviye'de dün sivillerin de aralarında bulunduğu 13 kişinin öldüğünü, çatışmaların bugün devam ettiğini söyledi. Muhaliflerin sözcüsü Reuters'e telefonla yaptığı açıklamada, Zaviye'de şiddetli çatışmaların ikinci gün de sürdüğünü belirterek, dün aralarında 7 çocuğun da bulunduğu 13 kayıp verdiklerini kaydetti. Trablus'un yaklaşık 50 kilometre batısındaki Zaviye'de, muhaliflerin sözcüsüne göre askeri birlikler sürekli takviye ediliyor, binaların üzerinde keskin nişancılar bulunuyor.