'Zatürre aşısı da yaptırılmalı!'

Domuz gribi olarak bilinen H1N1 virüsünün yol açtığı ölümlerin çoğunlukla zatürreden kaynaklandığını belirten uzmanlar, zatürre aşısının da yapılması gerektiğini bildirdi.



Türk Mikrobiyoloji Cemiyeti’nin bülteninde “Gribin mahkûm ettiğini zatürre infaz eder” denilerek zatürrenin ölümcül riskine dikkat çekildi ve gribe bağlı ölümlerin çoğunun hastalığın seyri sırasında oluşan zatürreye bağlı olduğu belirtildi. Tüm yaş gruplarında kullanılabilen aşıların bulunduğunun bildirildiği açıklamada, “Pandemi aşısına erişemeyecek bireyler veya A H1N1 ve diğer grip etkenlerinin getirdiği yaşamsal riski azaltmak isteyen kişiler zatürre aşısı ile korunabilirler” denildi.



Ulusal Pandemi İzleme Bilim Kurulu ve İstanbul Valiliği Pandemi İzleme Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Recep Öztürk, zatürre aşısının özellikle risk gruplarına yapılmasını önerdiklerini belirterek, “Ölenlerin çoğu zatürreden kaybediliyor” dedi. Türkiye Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanlık Derneği Başkanı Prof. Dr. Gaye Usluer, H1N1 vakalarında asıl ölüm nedeninin ikincil zatürre ve akut solunum yetmezliği olduğunu vurgulayarak, “Zatürre aşısının bu tip ölümleri azaltmada etkili olacağı düşünülüyor” dedi.



Zatürre aşısını risk grupları olarak adlandırılan 5 yaş altı çocukların, 65 yaş üstündekilerin ve kronik hastalığı bulunanların (kalp, tansiyon, akciğer, böbrek vb.) yaptırmasının yararlı olacağını belirten Usluer, “Zatürre aşısı yıl içinde herhangi bir dönemde yapılabilir. Grip aşısıyla aynı anda reçetelendirilip uygulanabilir” diye konuştu.



5 günlük ateşe dikkat



Ulusal Pandemi İzleme Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Levent Akın da bazı vakalarda domuz gribinin zatürreye sebep olabildiğini ve ölümlerin görüldüğünü belirterek, “Dünyada domuz gribine bağlı ölümlerin hemen tamamı akciğer yetmezliği ve solunum yetmezliğiyle sonuçlanan zatürreden kaynaklanıyor. Bazen doğrudan grip virüsünün sebep olduğu zatürre ortaya çıkıyor, bazen de zatürreye sebep olan iki ana mikrop var. Şu an gözüken, biri pnömokok, diğeri de metisiline dirençli stafilokok” dedi.



Aşının yüzde 70-90 koruyucu olduğunu belirten Prof. Dr. Akın, H1N1 vakalarına istirahat önerdiklerini, ağırlaştıkları takdirde hastaneye başvurulması gerektiğini kaydederek şunları söyledi: “5 günden fazla yüksek ateş devam ediyorsa hastalık kötüleşmiş demektir. Bu hastayı zatürre olmuş gibi düşünürsünüz. Solunum sıkıntısı başlamışsa, şuur bulanıklığı (akciğer kapasitesinin bozulmasına bağlı olarak) olmuşsa ve çocuklarda durdurulamayan kusma ve ishal varsa mutlaka hastaneye başvurulmalı.”

