Zatürre (tıbbi adıyla pnömoni) virüsü, bakteri gibi etkenlerin yol açtığı, akciğer dokusunun tek veya iki taraflı enfeksiyonudur. Enfeksiyon, genellikle basit bir soğuk algınlığı, üst solunum yolu enfeksiyonu gibi başlar ve ilerler.



Zatürrenin lafı bile anne babaları korkutsa da, riskli bazı gruplar dışında ayaktan tedaviyle yüz güldürücü sonuçlar alınan bir hastalıktır. Bağışıklık sistemi zayıf, iyi beslenememiş, kronik hastalıkları olan çocuklar, prematür bebekler, sigara dumanına maruz kalan çocuklar daha riskli gruplardır, zatürreyi ağır geçirebilir, tedavi için hastaneye yatmaları gerekebilir.



Belirtiler nelerdir?



* Ateş, titreme, üşüme, terleme

* Öksürük, balgam

* Göğüs / sırt ağrısı

* Hızlı nefes alıp verme

* Göğüste hırıltı

* Nefes alıp verirken göğüs duvarında içe çekilmeler

* Kusma

* Baş ağrısı

* Kas ağrısı

* Halsizlik, iştahsızlık

* Bebekte emmeyi reddetme görülebilir



Nasıl bulaşır?



Hasta kişiyle yakın temasla, onun aksırık, öksürüğünden, aynı tabak, çatal, kaşığı kullanmakla bulaşır. Ancak, mikrobu alan herkeste zatürre görülmeyecek, bazıları hafif bir üst solunum yolu enfeksiyonu geçirecektir.



Nasıl tanı konur?



Şikâyetleri dinleyen doktor, muayeneden sonra akciğer filmi, kan testleri, balgam kültürü gibi testler isteyebilir.



Nasıl tedavi edilir?



Bakterilerin yol açtığı zatürreler antibiyotikle tedavi edilir. Çoğu hasta, antibiyotik tedavisini evde alabilir. Tedaviyi doktorun önerdiği süre boyunca almak, iyileşme görülünce kesmemek çok önemlidir. Viral kaynaklı zatürrelerde antibiyotikler işe yaramaz, hastanın genel durumunu destekleyici tedaviler yapılır.



Solunum sıkıntısı, morarmaları olan hastalar hastaneye yatırılarak tedavi edilirler.



Bol sıvı alımını sağlamak iyileşmeye, balgamın atılmasına yardımcı olacaktır.



Doktor önerisi olmadan, rasgele öksürük şurubu kullanmak yarardan çok zarar verebilir. Öksürük, vücudun balgamı atmak için ihtiyaç duyduğu normal bir savunma mekanizmasıdır.

