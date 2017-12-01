"Zarrab'ın, Zafer Çağlayan'a kazancının yüzde 50'sini vermesi rüşvet değil, ortaklık"

BirGün yazarı Bülent Mumay, Twitter üzerinden ABD'nin İran'a yönelik ambargosunu deldiği iddiasıyla tutuklanan ve ABD'deki davada son süreçte tanık olarak ifade veren Türkiye ve İran vatandaşı iş adamı Reza Zarrab'ın davası hakkında Twitter'dan rüşvete yönelik olarak tweet attı.

Mumay, Zarrab'ın eski Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan hakkında söylediği, "Çağlayan, İran ile yapılan işlerden yüzde 50 kar payı istedi" sözlerine şu yorumu yaptı.

Yalnız yüzde 50-50 durumuna rüşvet denmez. Bildiğin ortaklık. #ZarrabÇağlayanCoLtd

"Eşim (Ebru Gündeş) Türkiye'de ünlü bir sanatçı olduğu için hep göz önünde olan bir kişiydim. Bu yüzden (Halkbank eski Genel Müdürü) Süleyman Aslan ile çalışmak için fazla görünürde olan biriydim. Aslan bu nedenle benimle çalışmak istemedi" diyen Zarrab, "Aslan sizi geri çevirdikten sonra neden Zafer Çağlayan ile iletişime geçtiniz?" sorusuna, "İletişime geçtim çünkü Türkiye Cumhuriyeti'nin Ekonomi Bakanıydı.​ Çağlayan'a 45 ila 50 milyon euro arasında bir rüşvet ödedim.​ Öteki para cinsleri bu meblağın dışında. Çağlayan, İran ile yapılan işlerden yüzde 50 kar payı istedi" dedi.

Zarrab ayrıca, Çağlayan'a 45-50 milyon euroya ek olarak 7 milyon dolar ve 2.465 milyon Türk Lirası olarak da rüşvet verdiği ifadesinde bulundu.