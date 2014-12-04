Zarrab’ın yaptırdığı öne sürülen ruhsatsız anaokulunun bulunduğu arsa Milli Eğitim’e devrediliyor

17 Aralık yolsuzluk ve rüşvet iddialarına ilişkin operasyonunun kilit ismi işadamı Reza Zarrab’ın bağışlarıyla Gaziosmanpaşa’da yaptırıldığı öne sürülen ruhsatsız anaokulunun da içinde olduğu arsa “üzerinde kaçak bina yok sayılarak” Milli Eğitim Bakanlığı’na (MEB) devrediliyor.

Cumhuriyet gazetesinden Hazal Ocak’ın haberine göre, teklif bugün Gaziosmanpa Belediyesi Meclisi’nde görüşülecek. Gaziosmanpaşa İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın himayesinde kurulan Toplumsal Gelişim Merkezi Eğitim ve Sosyal Dayanışma Derneği (TOGEMDER) için Reza Zarrab’ın bağışlarıyla yaptırıldığı öne sürülen anaokulunun bulunduğu araziyi “mahalledeki öğrenci yoğunluğundan dolayı ihtiyaçlara cevap verebilecek nitelikte ilköğretim amaçlı kullanılmak üzere” tahsisini talep etti. “Kaçak” olduğu iddiasıyla kamuoyunun gündemine gelen anaokulunun içinde bulunduğu araziyle ilgili tahsis teklifi Gaziosmanpaşa Meclis gündeminde bugün görüşülecek.

Teklif meclisten geçerse anaokulunun da bulunduğu alan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’ne tahsis edilecek. Emine Erdoğan’ın himayesinde kurulan dernek için yapılan bir okulu yıkmanın kolay olmadığını söyleyen AKP’li Gaziosmanpaşa Belediyesi’nin CHP’li Meclis Üyesi Ferhat Epözdemir yaşananlara tepki göstererek “İktidar şeytanlık yapıyor. Bina yokmuş gibi arsayı tahsis ediyor. Orada bir kaçak bina var. Binayı devredemediği için arsayı devredip bu işten sıyrılmaya çalışıyor. cumhurbaşkanı kaçak inşaat yaparsa, o sarayda da devleti yönetmeye çalışırsa, bütün akrabaları kurumsal bir yolsuzluğun içerisinde olursa tabii ki böyle olur. Kaçak binalar resmileştirilir” dedi.