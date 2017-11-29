Zarrab'ın tanıklığı bugüne kaldı

Nafiz Albayrak / New York, 28 Kasım (DHA) ABD\'nin İran\'a karşı uyguladığı yaptırımları delme, kara para aklama ve bankacılık sahtekarlığı suçlamaları ile New York\'ta tutuklu sanık olarak yargılanırken, soruşturmayı yürüten savcılıkla anlaşarak \'tanık\' konumuna geçen İran asıllı işadamı Reza Zarrab\'ın, kendisine yöneltilen suçlamaları 26 Ekim tarihinde kabul ettiği ortaya çıktı. Başsavcılığın Zarrab\'a yönelttiği 6 ayrı suçlamanın yanı sıra, Zarrab\'ın bir hapishane görevlisine rüşvet verme girişiminde bulunduğu ve bu suçu da kabul ettiği belirtildi.

Halkbank eski genel müdür yardımcısı Mehmet Hakan Atilla\'nın da, ABD Hazine Bakanlığı\'nı dolandırmak için kumpas kurma, Uluslararası Acil Ekonomik Güç Yasası\'nı delmek için kumpas kurma, bankacılık sisteminde sahtekarlik yapma, bankacılık sisteminde sahtekarlık yapmak için kumpas kurma, kara para aklama, kara para aklamak için kumpas kurma\' suçlamaları ile yargılandığı davada \'tanık\' olarak dinlenmesi beklenen Zarrab\'ın, tanıklık yapması çarşamba gününe (bugüne) kaldı.

