Zarrab’ın ortağı Zencani'den tehdit: Gerekirse her gün bir dosyayı açıklarım

Türkiye'de 17 Aralık operasyonunda rüşvet ve yolsuzluk suçlamasıyla tutuklanan işadamı Reza Zarrab'ın ortağı Babek Zencani İran’da idam istemiyle yargılandığı davanın dünkü duruşmasındaki iddialı açıklamalarıyla dikkat çekti. Zencani, Tacikistan'da bir “elektronik kampı” olduğunu öne sürerek, “Yetkililerle yaptığımız tüm konuşmalar burada mevcuttur, konuşmaları getirirsem utanırlar. Gerekirse her gün bir dosyayı açıklarım" dedi.

Cumhuriyet’te yer alan habere göre; İran’da milyarlarca dolarlık yolsuzluk suçlamasıyla idam istemiyle yargılanan işadamı Babek Zencani’nin 4. duruşması dün yapıldı. Zencani, 2 milyar doların kendisi için bozuk para olduğunu söyledi, “Susmayacağım. Gerekirse her gün bir dosyayı açıklarım. Elimdekilerin onlarınkinden az olmadığını bilmeliler” diyerek tehditler savurdu.

Tahran Devrim Mahkemesi’nde gerçekleşen duruşmada kendini savunan Zencani, “Tacikistan’da bir elektronik kampım var. Burada Tacikistan polisinin de kullandığı yer altına yerleştirilmiş güçlü serverlar var. Yetkililerle yaptığımız tüm konuşmalar burada mevcuttur, konuşmaları getirirsem utanırlar” dedi.

Devlete olan 2 milyar doların üzerindeki borcun kendisi için bozuk para niteliği taşıdığını savunan Zencani, borcuna karşılık mal varlığının el konularak satılmasını eleştirdi.

“Korkum yok”

Ünlü işadamı, “Yaklaşık 175 milyon dolar değerindeki evim dörtte bir fiyatına satılıyor, 15 milyon dolarlık uçağım 3.5 milyona satılıyor bu nasıl oluyor?” diye sordu. Zencani, “Beni idamla, zindanla korkutuyorlar. Ben yıllardır canımı Allah ve ülkem için sunmuşum. Hiçbir şeyden korkum yok” ifadelerini kullandı.

İran’a yaptığı “hizmetlere” karşın sadece yüzde bir oranında komisyon aldığını öne süren Zencani, “Ne rüşvet verdim ve ne de dolandırıcılık yaptım. Neden benim küçük ve akılsız biri olduğum düşünülüyor? Dolandırıcı olsaydım kendi ülkemde yatırım yapar mıydım?” diye sordu.

İran’a uygulanan yaptırımlar nedeniyle devlete olan borcunu ödeyemediğini savunan ünlü işadamının Türkiye’deki 17 Aralık soruşturmasının ana aktörlerinden olan İran kökenli işadamı Reza Zarrab'la ortak olduğu biliniyor.