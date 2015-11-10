Zarrab’ın ortağı Zencani: Borçlarımı Halkbank'a ödeyecektim fakat banka kabul etmedi

Türkiye'de 17 Aralık operasyonunda rüşvet ve yolsuzluk suçlamasıyla tutuklanan işadamı Reza Zarrab'ın ortağı ve İran devletinden 2.8 milyar dolar çalmakla suçlanan işadamı Babek Zencani, son duruşmada, borcunun bir kısmını Halkbank’taki İran hesabına yatırmak istediğini fakat bankanın kabul etmediğini savundu.

Hürriyet'in haberine göre; İran’da yolsuzluk suçlamasıyla idam talebiyle yargılanan işadamı Babek Zencani, İran devletine olan borcunun bir kısmını 4 Kasım’da Halkbank’taki İran devletinin hesabına yatırmak istediğini ancak bankanın bunu geri çevirdiğini öne sürdü.

Ünlü milyarder yargılandığı davanın dün yapılan duruşmasında, İran devletinin kendisine verdiği yurtdışındaki hesaplarına İran’ın ambargoda olduğu gerekçesiyle para aktarmanın mümkün olmadığını savundu.

Borcunun bir kısmını ödemek için İran Merkez Bankası’nın yurtdışında belirlediği hesaplara para aktarmak istediğini söyleyen Zencani, “Halkbank’a 4 Kasım tarihinde yüksek miktarda para yatıracağımızı bildirdik. Banka aynı gün birkaç saat sonra hesabın İran-Türkiye arasındaki özel bir hesap olduğunu ve para yatırılamayacağını belirtti” savunmasında bulundu.

Hükümete suçlama

Hükümete suçlama İran hükümetine suçlamalarda bulunan Zencani, “Hükümet sözcüsü hesaplara para aktarılabildiğini söylüyor. Kendisi bundan ya haberdar değil ya da başka şeylerin peşinde” eleştirisinde bulundu.

Zencani’nin avukatı geçen hafta müvekkilinin borcunun 1 milyar 427 milyon Euro’luk kısmını ödediğini söylemişti. Ancak iddia yetkililerce doğrulanmadı.

Ünlü işadamı, hem petrol satışından ve hem aldığı nakit paralardan dolayı İran’a borçlu bulunuyor.

Tahran Devrim Mahkemesi’nde dün 6. duruşması yapılan Zencani, İran devletini 2.8 milyar dolar dolandırdığı suçlamasıyla hükümetin talimatı üzerinde Aralık 2013’te tutuklanmıştı.