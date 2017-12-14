T24 LogoT24 Logo
Gündem

Zarrab'ın eski şirketinin borsadaki faaliyetleri durduruldu

Zarrab'ın mal varlığına el konmuştu

14 Aralık 2017 12:50

BM'nin İran’a yönelik ambargosu ve ABD'nin yaptırımlarını delmek suçlamasıyla ABD'de tutuklanan, ilerleyen süreçte de tanık olarak ifade veren Türkiye ve İran vatandaşı Reza Zarrab'ın eski yönetim kurulu üyesi olduğu Hayyam Döviz ve Kıymetli Madenler Ticaret A.Ş’nin Borsa İstanbul’daki (BİST) faaliyetleri, Hazine Müsteşarlığı’nca durduruldu.

Zarrab'ın mal varlığına itiraflarının ardından açılan ‘casusluk soruşturması kapsamında’ el konulmuştu.

Diken'de yer alan habere göre, Hazine ayrıca Marmara Kıymetli Madenler Ticareti A.Ş. için de faaliyet durdurma kararı aldı.

 

ETİKETLER

zarrabhaberaçıklamaaltınşirketbist

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Canlı yayında sessizlik anları; "İstanbul'a 1 yıl lale ekmezseniz bütün...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Motoru Bosch'tan, bataryası Çin'den; 'yerli' otomobilin CEO'sundan fiyat açıklaması...

Emniyet'in aradığı Fettah Tamince, Acun Ilıcalı'nın Elazığ için başlattığı bağış...

Acun Ilıcalı, Elazığ için 73 milyon lira bağış topladı; Bakan...

Erkekler en çok bu pozisyonlarda penisini kırıyor!...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24