Zarrab'ın eski şirketinin borsadaki faaliyetleri durduruldu

BM'nin İran’a yönelik ambargosu ve ABD'nin yaptırımlarını delmek suçlamasıyla ABD'de tutuklanan, ilerleyen süreçte de tanık olarak ifade veren Türkiye ve İran vatandaşı Reza Zarrab'ın eski yönetim kurulu üyesi olduğu Hayyam Döviz ve Kıymetli Madenler Ticaret A.Ş’nin Borsa İstanbul’daki (BİST) faaliyetleri, Hazine Müsteşarlığı’nca durduruldu.

Zarrab'ın mal varlığına itiraflarının ardından açılan ‘casusluk soruşturması kapsamında’ el konulmuştu.

Diken'de yer alan habere göre, Hazine ayrıca Marmara Kıymetli Madenler Ticareti A.Ş. için de faaliyet durdurma kararı aldı.