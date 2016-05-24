Zarrab'ın "Bağış yaptım" dediği Togem-Der'in internet sitesi kapatıldı

Rıza Sarraf’ın 150 kez ‘bağış’ yaptığını söylediği, Emine Erdoğan’ın kurucusu olduğu belirtilen Togem-Der’in web sitesi kapatıldı.

19 Mayıs’da Reza Zarrab’ın kefalet dilekçesi ve ekleri hâkim Richard Berman’a sunulmuş ve basına da yansımıştı. Bu 22 sayfalık dilekçede Zarrab mahkemeye ne kadar hayırsever bir işadamı olduğunu ispat ve kefalet talebinin kabulü için Türkiye’de bağış yaptığı dernek ve kişi isimlerine de yer vermişti. Bu listede sıkça yer alan Togem-Der’e 17 Aralık ve sonrasında 2.5 milyon dolar civarında ‘bağış’ gönderdiği ortaya çıkmıştı. Ancak derneğin web sitesindeki bağışçılar listesindeki 200 kişi arasında Reza Zarrab'ın adı yoktu.

Takvim netleşiyor

ABD’nin Miami kentinde tutuklanan Reza Zarrab’ın yargılanma takvimi de işliyor. Bir sonraki basamak 2 Haziran’da kefalet talebinin görüşülmesi olacak. Daha önce savunma avukatlarına Başsavcı Preet Bharara kapıyı açmamıştı ve kefaletle serbest kalma konusunda görüşmeyi reddetmişti. Cumhuriyet’in New York’daki Adliye çevrelerine yakın güvenilir kaynaklardan aldığı bilgiye göre, bu görüşmede Bharara’nın ofisi Hâkim Berman’ın da kendilerinin görüşüne katılarak, Zarrab’ı kefalet karşılığı da olsa şu an bulunduğu federal hapishaneden serbest bırakmayacağını bekliyorlar.

16 Haziran tarihinde ise başsavcılık ve Zarrab’ın savunma ekibi görüşerek, başlayacak duruşma serisi için tarihler belirlenecek. New York yargı sistemini bilen New York’lu bir hukuk adamının ifadesine göre Bharara’nın o zamana kadar asıl iddinameyi sunması mümkün. Başsavcılığa yakın bazı kaynakların Cumhuriyet’e belirttiğine göre ise Başsavcılık programına göre duruşmalar eylül ayında başlayacak.

Türk basınını izliyor

Cumhuriyet’e bilgi veren kaynaklar, Başsavcı Bharara ve Hakim J. Richard Berman’ın ofislerinin günlük olarak Türk basınında dava ile çıkan haberleri izlediğini ifade ettiler. Hakkındaki bazı haberlere Berman’ın tepkili olup olmadığı sorulduğunda ise kaynak, “Tepki yok, 70 yaşındaki Amerika’nın en seçkin hâkimi hakkındaki iddialara sadece gülüyorlar’’ dedi.