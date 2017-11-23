"Zarrab, 'tanık' listesinden çıkarıldı, 'hassas tanık' oldu"

ABD'de "Zarrab davası" olarak başlayıp, Halkbank eski Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla'nın gözaltına alınmasıyla "Halkbank davasına" evrilen dava sürecinde, yeni bir gelişme yaşandı. Atilla'nın avukatı, davanın son ön duruşmasında, isim vermeden Zarrab'ın, "sanık" statüsünden, "savcılık tanığı" statüsüne geçtiği mesajını verdi. Atilla’nın avukatı Cathy Fleming, New York’ta görülen davanın dün yapılan son ön duruşmasında, savcılığın “tanıklarından” biri hakkında, “durumun çok hassas olması nedeniyle” isminin açıklanmamasına ilişkin bir Mahkeme kararı olduğunu vurguladı.

“Bu tanığın ismini, mahkeme kararı nedeniyle kendi müvekkilimizle bile paylaşamıyoruz” diyen Fleming, bunun Atilla’nın savunmasını hazırlamak ve mahkeme sürecinde çapraz sorgu açısından bir “handikap” oluşturduğunu söyledi.

Sözcü'de Zeynep Gürcanlı imzasıyla yayımlanan habere göre, Fleming’in bu sözleri, son mahkeme kararlarında adı sanık listesinden çıkarılan, Savcılık tarafından hala “federal gözaltında olduğu” açıklanan, ancak yeri söylenmeyen Reza Zarrab’ın, sözü edilen “hassas tanık” olabileceği şeklinde yorumlandı.

Mahkeme Hakimi Richard Berman’ın geçen hafta verdiği bir karar dava dosyasına konulmuş, ancak üzerine gizlilik kararı da eklenmişti. Bu nedenle, Berman’ın bu kararının ne olduğu kamuoyu tarafından öğrenilememişti.

Fleming’in bahsettiği kararın “hassas tanık hakkındaki gizlilik kararının”, bu mühürlü karar olduğu yorumları yapıldı. Davanın sanıkların Mehmet Hakan Atilla, 27 Kasım’da yapılacak jüri seçiminden hemen sonra başlaması beklenen jürili duruşma için Hakim’den takım elbise izni isterken, Zarrab için avukatları böyle bir başvuruda bulunmamıştı.

Davanın son ön duruşmasında alınan bir başka karar ise, 27 Kasım’da seçilecek jüri isimlerinin kamuoyuna açıklanmaması olacak.

Davayı başından bu yana izleyen CHP’nin ABD temsilcisi Yurter Özcan, Sözcü’ye yaptığı açıklamada, Hakim Berman’ın jüri üyelerinin isimlerinin gizli tutulması kararını, son dönemde yaşanan bazı gelişmeler nedeniyle aldığını söyledi. Özcan, Hakim’in son ön duruşmada, dava dosyasındaki mühürlü bazı kararlar konusunda son dönemde bazı çevrelerin mahkeme çalışanlarından bilgi almaya çalıştıklarına ilişkin bilgiler bulunduğunu, bunu “rapor edeceğini söylediğini” de ifade etti.

Özcan, Jüri isimlerinin de bu nedenle gizli tutulmasına karar verildiğini de vurguladı.

“Savcılık çalışanları Gülenci değil"

Türkiye’de gerçekleşen 17-25 Aralık operasyonlarına ilişkin dosyanın, Zarrab-Atilla davasına bakan New York Güney Bölge Federal Savcılığı tarafından davanın ana delillerin biri haline getirilmesi nedeniyle, İstanbul Başsavcılığı soruşturma başlatmıştı.

İstanbul Başsavcılığı’nın hakkında soruşturma açtığı iki isimden biri olan ve halen Zarrab-Atilla davasını yürüten New York Güney Bölge Başsavcı Vekili Joon Kim hakkındaki iddiaları yanıtladı.

New York’ta dün başka bir konuda düzenlediği basın toplantısı sırasında Kim’e, İstanbul Başsavcılığı’nın hakkında açtığı soruşturma soruldu. İddiaların “gülünç olduğunu” söyleyen Kim, şöyle konuştu;

“Bu durum, ya temel bir yanlış anlamayı, ya da bizim adalet sistemimizin nasıl çalıştığına ilişkin bilgi sahibi olunmadığını, hatta samimi olmak gerekirse, hukukun üstünlüğünün nasıl işlediğinin anlaşılamadığını ortaya koyuyor” dedi.

New York Güney Bölge savcılık çalışanlarının “Türk iç politikasına göre hareket etmediklerini” söyleyen Kim, “Savcılık, Türk iç politikasına göre çalışmıyor. Savcılık çalışanları da Gülenci değil” diye konuştu.