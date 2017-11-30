T24 LogoT24 Logo
Gündem

"Zarrab mahkemede şirket yöneticisi gibiydi"

New York Times: El kol hareketleri yapıp gözlerini kırpıştırıyordu

30 Kasım 2017 15:40

Amerikalı gazeteciler, ABD'nin İran'a yönelik ambargo uygulamasını deldiği iddiasıyla 20 ay önce Miami'de tutuklanan Reza Zarrab'ın, "tanık" statüsüne geçtiği davayı değerlendirdi. Gazeteci Adam Klasfeld, "Zarrab jüri için şemalarını çizerken rahat ve amirâne görünüyor. Sanki bir Amerikan federal mahkemesinde cezaevi üniforması giymiyor da, bir şirketin yönetim kurulu toplantısını yönetiyor gibi" dedi. 

Gazete Duvar'da yer alan derlemeye göre, gazetecilerin bir diğer çarpıcı gözlemiyse, Zarrab’ın İran’la yasadışı altın ticaretine dair iddialarını aktarmak için tanık koltuğundan inip bir şemanın önüne geldiğinde ‘canlandığı’ yönünde oldu. New York Times, “Yaptırımların etrafından dolanmak için kullandığı yöntemleri anlatırken hareketlendi; altın ve parayı nasıl transfer ettiğini aktarırken el kol hareketleri yapıp gözlerini kırpıştırıyordu” ifadesini kullandı.

"Sanki yönetim kurulu toplantısında"

Amerikalı gazeteci Adam Klasfeld ise Zarrab’ın adeta bir şirket yöneticisi gibi göründüğünü yazdı. Klasfeld şu tweet’i paylaştı:

“Gözlem: Zarrab jüri için şemalarını çizerken rahat ve amirâne görünüyor. Sanki bir Amerikan federal mahkemesinde cezaevi üniforması giymiyor da, bir şirketin yönetim kurulu toplantısını yönetiyor gibi.”

ETİKETLER

Reza ZarrabABDyolsuzlukAKPTayyip Erdoğan

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Canlı yayında sessizlik anları; "İstanbul'a 1 yıl lale ekmezseniz bütün...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Bakan Soylu HDP yardımını neden geri çevirdiklerini açıkladı...

Motoru Bosch'tan, bataryası Çin'den; 'yerli' otomobilin CEO'sundan fiyat açıklaması...

Acun Ilıcalı, Elazığ için 73 milyon lira bağış topladı; Bakan...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24