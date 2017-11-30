"Zarrab mahkemede şirket yöneticisi gibiydi"

Amerikalı gazeteciler, ABD'nin İran'a yönelik ambargo uygulamasını deldiği iddiasıyla 20 ay önce Miami'de tutuklanan Reza Zarrab'ın, "tanık" statüsüne geçtiği davayı değerlendirdi. Gazeteci Adam Klasfeld, "Zarrab jüri için şemalarını çizerken rahat ve amirâne görünüyor. Sanki bir Amerikan federal mahkemesinde cezaevi üniforması giymiyor da, bir şirketin yönetim kurulu toplantısını yönetiyor gibi" dedi.

Gazete Duvar'da yer alan derlemeye göre, gazetecilerin bir diğer çarpıcı gözlemiyse, Zarrab’ın İran’la yasadışı altın ticaretine dair iddialarını aktarmak için tanık koltuğundan inip bir şemanın önüne geldiğinde ‘canlandığı’ yönünde oldu. New York Times, “Yaptırımların etrafından dolanmak için kullandığı yöntemleri anlatırken hareketlendi; altın ve parayı nasıl transfer ettiğini aktarırken el kol hareketleri yapıp gözlerini kırpıştırıyordu” ifadesini kullandı.

"Sanki yönetim kurulu toplantısında"

Amerikalı gazeteci Adam Klasfeld ise Zarrab’ın adeta bir şirket yöneticisi gibi göründüğünü yazdı. Klasfeld şu tweet’i paylaştı:

“Gözlem: Zarrab jüri için şemalarını çizerken rahat ve amirâne görünüyor. Sanki bir Amerikan federal mahkemesinde cezaevi üniforması giymiyor da, bir şirketin yönetim kurulu toplantısını yönetiyor gibi.”