Zarrab davasının çizeri: New York'a turist olarak gelip, davayı izleyenler de var

ABD’nin İran’a yönelik ambargosunu deldiği iddiasıyla 20 ay önce Miami'de tutuklanan Reza Zarrab'ın, "tanık" sıfatıyla ifade verdiği davanın çizeri Necdet Yılmaz, izlenimlerini aktardı. Yılmaz "New York’a turist olarak gelip, bu davayı izleyenler de var" dedi.

Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi mezunu Yılmaz duruşma izlenimlerini Hürriyet’ten Rıza Canikligil’e anlattı.

Yılmaz izlenimlerini şöyle aktardı:

“Hakan Atilla sakinliğini bütün duruşmalarda korudu. Zarrab’la bir ses kaydı dinlenirken telefon bağlantısı öncesi neşeli bekleme müziği çalınca ilk kez onun da yüzünde bir gülümseme belirdi. İzleyicilerin arasında New York’a turist olarak gelip, gelmişken bu davayı izleyenler de var”