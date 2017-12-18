"Zarrab davasından gelecek olası bir kötü haberde, ortalık polis baskını yemiş kumarhaneye dönecek!"

Sözcü yazarı Murat Muratoğlu, ABD'nin İran'a yönelik yaptırımlarını deldiği iddiasıyla tutuklanan Türk ve İran vatandaşı iş adamı Reza Zarrab'ın 'tanık' olmayı kabul ederek ifade verdiği davanın sona ermesiyle konunun burada kapanmayacağını ifade etti. Dünya piyasalarının şu anda Amerika'nın 'Türkiye'nin indiremediği enflasyonu yukarı çıkartamayacak kadar kabiliyetsiziz!' itirafının kutlamalarını yaptığını söyleyen Muratoğlu, yükselen faizlerle Türkiye'nin sıcak paranın adresi haline geldiğini belirterek, "Ekonomiden çatırdama sesleri geliyor. Gürültüden pek duyulmuyor! Türkiye hakkında olası bir kötü haberde ki, kuvvetle muhtemel Zarrab hikâyesinden gelecek, ortalık polis baskını yemiş kumarhaneye dönecek" ifadesini kullandı.

Murat Muratoğlu'nun, "Reza Zarrab meselesi bitti mi?" başlığıyla (18 Aralık 2017) yayımlanan yazısı şöyle:

Türkiye'de en büyük rezaletin raf ömrü taş çatlasa bir aydır. Sonrasında unutulur. Alışılır. Eskimeye yüz tutar ve kapanır. Peki, Zarrab Türkiye'de gündemi yeteri kadar meşgul etti, millet sıkıldı diye olay kapanıyor mu sanıyorsunuz? O kapanan bizim erozyona uğramış ahlakımız, hukuk ölçümüz. Rüşveti alanlar rahatça dolaşıyorlar yüzsüz yüzsüz!

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Yabancı yayın organlarını takip etseniz Amerika'daki davanın hiç de Türkiye'nin lehine gitmediğini göreceksiniz. İyi de bunları Türkiye'de yaşayanlara kim anlatacak? Kim anlatsa vatan haini olacak! Bu ülkede İktidar partisinin oy kaybına neden olacak her türlü haber milli meseledir, ihanettir! Hakkında yapılacak her türlü yorum dış mihraklar ile işbirlikçiliğidir.

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Daha geçen yıl … Zarrab'ın ortağı Babek Zencani İran'da yolsuzluk nedeniyle idam cezası aldı. Yargılanması iki yıl sürdü ve yaklaşık 170 milyar dolarlık bir kara parayı akladığı kabul edilip hüküm giydi. Zencani ifadesinde, Türkiye'de rüşvet dağıttığına ilişkin beyanlarda bulundu. Kendisinin yüzde 2 aldığını, yüzde 5'inin Dubai'de, yüzde 5'inin Türkiye'de dağıttıldığını söyledi. Yaklaşık 8.5 milyar dolarının Türkiye'den alındığını da ekledi.

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Zencani parayı, altına çeviriyor, kendisine ait havayolları şirketiyle Türkiye'ye sokuluyordu. Zarrab devreye burada giriyor, Türkiye'deki şirketleri aracılığıyla Dubai'ye naklediliyordu. Dubai'deki sarraflar tarafından eritilip ziynet eşyası şekline getiriliyor. Bu ziynet eşyaları teknelerle İran'a yollanıyor ve İran'da tekrar eritilip sisteme külçe altın olarak sokuluyordu.

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Zencani; “Türkiye'de rüşvet verdim” dediyse de, Meclis bu 8.5 milyar dolarlık rüşvetin araştırılmasını AKP'nin oylarıyla reddetti! Bize göre o rüşvet değildi! İyi de para nereye, kime gitti? Zencani bunları anlattı. Aynısını Amerika'da Zarrab anlattı. Şema çizdi, para akışını gösterdi. Araştırma önergesi yine AKP oylarıyla reddedildi! Sahi Meclis bugüne kadar neyi araştırmayı kabul etti?

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Dava sona erecek, konu burada kapanacak sanıyorsunuz değil mi? Ya hiç Amerikan filmi seyretmemişsiniz ya da çok safsınız. Adamlarda gelenektir, konu son 20 dakikada nihayete erdirilir. Dünya piyasaları şu anda Amerika'nın “Türkiye'nin indiremediği enflasyonu yukarı çıkartamayacak kadar kabiliyetsiziz!” itirafının kutlamalarını yapıyor.

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Haliyle bu ortamda faizleri dünyada eşi benzerine zor rastlanacak kadar yüksek olan Türkiye ister istemez maceracı sıcak paranın adresi oluyor. Günü idare ediyor. Lakin ekonomiden çatırdama sesleri geliyor. Gürültüden pek duyulmuyor! Türkiye hakkında olası bir kötü haberde ki, kuvvetle muhtemel Zarrab hikayesinden gelecek, ortalık polis baskını yemiş kumarhaneye dönecek.

