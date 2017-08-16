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Zarrab davasında Halkbank yöneticisi Atilla'nın kefalet başvurusuna ret

Halkbank Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla'nın kefalet başvurusu reddedildi

16 Ağustos 2017 17:28

New York Güney Bölgesi Federal Mahkemesi'nde 27 Mart'tan bu yana Reza Zarrab davası kapsamında tutuklu yargılanan Halkbank Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla'nın kefalet başvurusu, hakim Richard Berman tarafından reddedildi.

Amerika'nın Sesi'nden Can Kamiloğlu'nun haberine göre, hakim Berman bu sabah yapılan duruşmada Zarrab davasında yargılanan Atilla'nın savcılığın kefaletle serbest bırakılmasına yaptığı itirazı haklı bularak, tutuklu yargılanmasına hükmetti.

New York Güney Bölgesi Savcılığı Atilla'nın mahkemeye kefaletle ilgili yaptığı başvuruya karşı çıkmıştı. Atilla'nın iddianamenin düşmesiyle ilgili yaptığı başvuruya da savcılık itiraz etti.

Hakim Berman, 7 Eylül'de yapılacak duruşmada iddianamenin düşmesi talebini değerlendirip karara bağlayacak.

Halkbank Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla, 27 Mart'ta JFK Havalimanından Türkiye'ye dönmek üzereyken gözaltına alınarak tutuklanmıştı.

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Reza ZarrabMehmet Hakan AtillaNew YorkHalkbank

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