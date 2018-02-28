Zarif'in uçağının deposunu Alman Ordusu doldurdu

Mahmut Can Emir / İstanbul, 28 Şubat (DHA) – Almanya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Münih Güvenlik Konferansına katılmak için ülkede bulunan, İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif’in uçağının deposunu, havaalanı çalışanları İran’a yönelik yaptırımları delmekten çekinmeleri nedeniyle reddetmeleri üzerine, Alman Ordusunun doldurduğu duyuruldu.

Almanya Savunma Bakanlığı, Alman medyasında yer alan, Bakan Zarif’in uçağının deposunu doldurmak için ordunun çağrıldığı haberlerini yapılan açıklamada doğruladı.