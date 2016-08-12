Zarif: Türkiye halkının yanındayız



İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif Ankara'da sıcak mesajlar verdi. Zarif, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile görüşmesi sonrasında düzenlenen ortak basın toplantısında, Türk halkını darbe girişimine karşı takındığı tavır nedeniyle tebrik ederek, İran halkı ve temsilcilerinin Türkiye halkının yanında olduğunu söyledi.

İki ülke arasında ticaret hacmi konusunda belirlenen hedeflere ulaşmak için daha zaman olduğunu, ancak bugün bu amaç doğrultusunda görüşmeler yaptıklarını belirten Zarif, başta doğalgaz ve elektrik olmak üzere enerji konusunda işbirliğine hazır olduklarını söyledi. Terörizm ve aşırıcılıkla mücadelede Türkiye ve İran'ın ortak bakış açısına sahip olduğunu belirten Zarif, "Türkiye'nin güvenliğini kendi güvenliğimiz olarak görüyoruz. Hiçbir zaman Türk halkından uzaklaşmayacağız" diye konuştu.

Çavuşoğlu: Suriye'nin toprak bütünlüğünde hemfikiriz

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da Suriye konusunun iki ülke arasında daha yakın bir işbirliği içinde değerlendirileceğini belirterek, "Suriye'nin toprak bütünlüğü konusunda hemfikiriz. Suriye'de kalıcı bir çözüm için İran'ın yapıcı rolünün önemini başından beri vurguluyoruz. PKK, PEJAK, PYD arasında bir ayrım görmüyoruz. Suriye'de kalıcı barış için işbirliğini güçlendireceğiz" diye konuştu.

İki dışişleri bakanı daha sonra gazetecilerin sorularını yanıtladı. İran Dışişleri Bakanı Zarif, Türkiye ile Rusya arasında başlayan işbirliğinden memnuniyet duyduklarını belirterek, bütün tarafların Suriye'ye güvenlik ve huzur getirilmesi ve çatışmaların sona erdirilmesi konusunda işbirliği yapması gerektiğini söyledi.

"ABD'den olumlu sinyaller geliyor"

Çavuşoğlu da Fethullah Gülen'in iade süreciyle ilgili bir soruya, "Süreç devam ediyor. Darbe girişimiyle ilgili dosyayı Adalet Bakanlığımız hazırlıyor. Tüm gerekli delilleri de içeren dosya hazırlanıyor. Bizim yaptığımız çağrılar sonucu bazı olumlu sinyalleri de almaya başladık" dedi.

23-24 Ağustos tarihlerinde ABD Adalet Bakanlığından bir heyetin Türkiye'de görüşmeler yapacağını, Başkan Yardımcısı Joe Biden ve Dışişleri Bakanı John Kerry'nin de geleceğini belirten Çavuşoğlu, ardından Adalet Bakanı ile birlikte Washington'a gidip iade için gerekli girişimlerde bulunacaklarını açıkladı. Çavuşoğlu, "Aramızda iade anlaşması var. Bu darbe girişiminin arkasında kimin olduğunu tüm dünya biliyor. Biz diğer resmi belgeler ve delilleri ulaştıracağız. Beklentimiz ABD'nin terörist başını Türkiye'ye iade etmesi" diye konuştu.