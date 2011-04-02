Zararlı gıdaların listesi ‘kişiye özel’olarak açıklandı!

T24 - Bursalı bir avukat, hukuk mücadelesiyle Tarım Bakanlığı’nın sağlığa zararlı üretim yaptığını belirlediği firmaların listesini aldı. Avukat, listede tanınmış markaların olduğunu söylüyor.



Bursalı avukat Erol Çiçek, Tarım Bakanlığı’nın 2009’da yaptığı gıda denetimi sonuçlarına ulaşmak için başlattığı hukuk mücadelesini kazandı. Tarım Bakanlığı, denetimlerde, sağlığa zararlı üretim yaptığı belirlenen firmaların ve ürünlerinin yer aldığı 24 sayfalık listeyi Çiçek’e, yayınlanmamak şartıyla ‘kişiye özel’ kaydı ile verdi. Milliyet gazetesinde yer alan haber şöyle:







Orhangazi’de yaşayan Erol Çiçek, Tarım Bakanlığı’nın 2009’daki gıda denetimlerine ilişkin haberlerin basında yer alması üzerine, ‘Bilgi edinme hakkı’ çerçevesinde, ürünleri sağlığa zararlı çıkan firmaların isimleri ve ürünlerinin listesinin kendisine verilmesini istedi.





‘Halk sağlığı ticari sır olmaz’



Bakanlık 2 Ağustos 2010’da Çiçek’e verdiği yanıtta, ‘Yasal çerçevede gıda denetimi yapılan firmaların teşhir edilmesine ilişkin bakanlığın yetkisinin bulunmadığını, mahkeme kararı olmaksızın firma isimlerinin ilan edilmesinin mümkün olmadığını’ dile getirdi.



Çiçek, meslektaşı olan kardeşi Öznur Çiçek Bildik aracılığıyla bakanlık aleyhine, Ankara 6’ncı İdare Mahkemesi’nde, bakanlık işleminin yürütmesinin durdurulması ve iptali istemiyle dava açtı. Dava dilekçesinde, bakanlığın bilgileri açıklamama kararının sağlıklı yaşam hakkını olumsuz etkilediği kaydedildi. 6’ncı İdare Mahkemesi, 15 Aralık 2010 tarihli yürütmeyi durdurma kararında, halk sağlığını ilgilendiren hususların ticari sır olarak nitelendirilmesinin mümkün olmadığı, davacının başvurusunun reddinin mevzuata uygun olmadığı ifade edildi.



Bakanlık, sağlığa zararlı ürünler ve üretici firmalar listesini Çiçek’e ‘kişiye özel’ olarak gönderdi. Bakanlık bu yaklaşımı ise ‘Kanun ve yönetmelikte belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde erişilen bilgi ve belgeler erişimi sağlayan kurum ve kuruluştan izin alınmaksızın yayınlanamaz’ hükmü ile açıkladı.





Rakıda metil alkol, domateste zirai ilaç



Kırmızı pul ve toz biberde aflatoksin ve sudan boyası, sıvı yağlarda poli aromatik hidrokarbonlar - Benzo(a) pirene rastlandığını belirten Çiçek, “Bir ünlü firmanın çok reklamı yapılan bir yağı da burada yer almış. İki margarinde benzoik ve sorbik asit bulunmuş. Tuzda potasyum iyodat tespit edilmiş. Alkollü içkilerde, piyasada tanınmış bir firmanın rakılarında metil alkol tespit edilmiş. Armut, çilek, domates, elma, erik, ıspanak, kabak, kavun ve yoğun olarak biber, hıyar ve domateslerde zirai ilaç kalıntısı rastlanmış” dedi.



Bal ve pekmez analiz sonuçlarında da kötü örneklerin çok olduğunu anlatan Çiçek, “Kurutulmuş meyvelerde kükürt dioksit, fındık, kuru incir, antepfıstığı, lokum ve helvada aflatoksin çıkmış” diye konuştu.





24 sayfalık listede ünlü firmalar var



Kendisine 24 sayfalık bir liste gönderildiğini açıklayan Erol Çiçek, kriterlere uygunluk açısından, 81 İl Tarım Müdürlüğü tarafından gıda denetiminde numunelerin araştırıldığını açıkladı.

Beyaz peynir ve dondurmada mikrobiyolojik analizin olumsuz çıktığını anlatan Çiçek, bunlar arasında ünlü firmaların da yer aldığını kaydetti. Yoğurt, peynir ve tereyağında bitkisel yağlara rastlandığını ifade eden Çiçek, yoğurtta, mikroorganizma sayısında olumsuz çıkan ünlü bir firma olduğunu açıkladı.





Kırmızı ette domuz!



Raporda kırmızı ette, domuz ve tek tırnaklı hayvan etine rastlandığını söyleyen Çiçek, “Ünlü firmaların sucuk ve köftelerinde, olmaması gerektiği halde kanatlı etine rastlanmış. Ünlü firmaların kanatlı hayvan etlerinde mikroorganizma tespit edilmiş. Boya miktarı açısından olumsuz şeker ve şekerleme çeşitleri mevcut” diye konuştu.