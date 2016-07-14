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Zara, 'aşk evliliği' dedikten 1 hafta sonra Akif Beki ile boşandı

Beki ve Zara çifti, 4 yıl önce evlenmişti

14 Temmuz 2016 19:54

Şarkıcı Zara ile 4 yıl önce evlendiği gazeteci Akif Beki, bugün Çağlayan Adliyesi’nde anlaşmalı olarak tek celsede boşandı.

Zara'nın anlaşmalı olduğu Deep İletişim'den yapılan açıklamaya göre, çiftin mahkemede, birbirlerinden hiçbir talebi olmadı. Mahkeme, Zara ile Akif Beki'nin 3,5 yaşındaki kızları Dila’nın velayetinin ise annesinde kalmasına karar verdi.

Zara, 10 Temmuz'da Habertürk'ten Balçiçek İlter'e verdiği söyleşide, "daha önce evliliğe evliliğe inanmadığını" belirterek, "Ben aşk evliliği konusunda çok şanslıyım. İnanmıyordum evliliğe. Benim kadar iyi bir insan olabileceğine inanmıyordum. Her şeyin altında bir kulp bulmaya çalışmayan bir insan olacağına inanmıyordum" ifadelerini kullanmıştı.

 

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