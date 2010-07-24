'Zapo'yu istiyoruz, Tello ve Pele antremanlarda döktürüyor!'

T24 - Eskişehirspor, Tello'yu 3 yıllığına bedelsiz olarak kadrosuna katmasının ardından bir başka Beşiktaşlı futbolcu Zapotochny'yi kadrolarına katmak için görüşmelerin sürdüğünü bildirdi.



Eskişehirspor Asbaşkanı Mesut Hoşcan, Zapotocny'yi transfer etmek için Beşiktaş Kulübü yöneticileriyle görüştüklerini söyledi.



Eskişehirspor'un Viyana'daki yurt dışı kampında bulunan Hoşcan, yaptığı açıklamada, takımda moralin yüksek olduğunu ve yeni transferlerin de uyum sağladığını kaydetti.



Kırmızı siyahlı takımın günde çift antrenman yaparak kondisyon depoladığını ifade eden Hoşcan, şöyle konuştu:



"Takımımız neşeli bir kamp geçiriyor. Takım içinde iyi bir arkadaşlık sağlandı. Yeni transferlerimiz Tello ve Vitor Hugo Gomes Passos (Pele) antrenmanlarda adeta döktürüyor. Eskişehirspor gelecek sezonda göze hoş gelen bir futbol resitali sunacak.



Stoper transferi için girişimlerimizi sürüyor. Biri Rusya'dan olmak üzere iki stoper daha izliyoruz. İtalya'nın Milan takımıyla da görüşmelerimiz sürüyor. Milan'ın bize önerdiği birkaç oyuncu var. Bunları inceliyoruz. Milan takımı da hafta başı topbaşı yaptı. Bu yüzden Milan'dan haber bekliyoruz.''



Bolu kampında kadro dışı bırakılan Ümit Karan ile ilgili de Hoşcan, ''Ümit ile ilgili kesin kararı önümüzdeki hafta vereceğiz. Şu anda Ümit Karan, kadro dışı bir futbolcudur'' dedi.



Hoşcan, Eskişehirspor'un sezon açılışı yapmadan Gençlerbirliği maçıyla sezona başlayacağını da sözlerine ekledi.





